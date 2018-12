Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul buzoian aflat acum doi ani la un pas de excluderea din magistratura, Eugen Irimia, de la Tribunalul Buzau a cerut Consiliului Superior al Magistraturii eliberarea sa din funcție prin pensionare. Secția pentru Judecatori a CSM a admis solicitarea in ședința de miercuri și a dispus inaintarea…

- Un tanar de 21 de ani, din Stejari, a fost ranit, miercuri dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc in județul Hunedoara. Surse susțin ca acesta este angajatul Jandarmeriei din județul Caraș-Severin și se afla in timpul liber in momentul producerii evenimentului. „In jurul orei 08.15,…

- Cel mai mare targ de carte al anului, „Gaudeamus”, și-a deschis miercuri porțile in incinta centrului expozițional Romexpo din București. Cea de a 25-a ediție a targului are tema „Romania Centenar” și reunește, timp de cinci zile, peste 400 de edituri care propun aproximativ 900 de evenimente editoriale…

- La data de 08 noiembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 27 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de tentativa la viol și violare de domiciliu. Din primele…

- Tanar retinut de politisti pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice, amenintare si port sau folosire fara drept de obiecte periculoase Politistii au identificat si retinut un tanar care, la data de 07 octombrie a.c. ar fi agresat si amenintat trei persoane intr-o societate…

- Un sofer din Chiojdu, judetul Buzau, se face vinovat de moartea unui tanar de 19 ani care mergea la nunta surorii lui. Tragedia s-a produs sambata, 6 octombrie 2018, pe DJ 102L, in localitatea prahoveana Batrani. Tanarul de 19 ani se afla intr-un autoturism Ford, condus de o femeie, care se deplasa…

- Dialogul surzilor intre autoritatile judetului si reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere in privinta mutarii camerelor video pentru verificarea rovinietei, de la podul peste raul Buzau la Posta Calnau. Dupa ce, inca din august, reprezentantii Primariei Posta Cilnau…

- Noroc cu carul pentru un batran de 79 de ani din Buzau. Acesta se afla in aceasta dimineața in fața Salii Sporturilor cand un individ i-a smuls borseta cu bani și acte pe care o avea sub braț și a fugit. Un ofițer de Investigații Criminale din cadrul IPJ Buzau, aflat in zona pentru alte […] Articolul…