Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a retras de la turneul de la Moscova, "Kremlin Cup", din cauza problemelor la spate, insa, pana sa plece din Rusia spre Singapore, numarul 1 mondial a oferit un interviu jurnalistilor de la Sport Express.

- Sfarșitul lui Jose Mourinho la United este tot mai aproape, chiar iminent, susține Daily Mail. Rezultatul și mai ales jocul facut de trupa din Manchester contra lui West Ham (1-3) au agravat criza "diavolilor", ce nu au mai pornit atat de slab de 29 de ani! Locul 10 dupa 7 runde. ...

- Tudorel Toader a declarat ca a primit raportul privind decesul in penitenciar al fostului judecator Stan Mustata si urmeaza sa il valorifice in conditiile legii, mentionand ca raportul are multe pagini.

- Serena Williams continua sa faca dezvaluiri pe Instagram cu privire la trairile sale de parinte si modul in care gestioneaza cariera. Sportiva de 36 de ani nu se afla in cea mai buna forma a sa, iar de vina este depresia post-natala, de care inca nu s-a vindecat. Problemele grave au facut-o sa renunte…

- A izbucnit in presa saptamana trecuta o alta afacere cu iz de PR ce implica SUA si Rusia la nivelul conducatorilor militari ai fortelor armate. O scrisoare secreta, care a scapat in presa la nivelul agentiei Reuters din SUA, confirmata ulterior, poate prea repede, de catre partea rusa.