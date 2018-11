Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 de ani din Republica Moldova a fost impuscat mortal in timp ce jefuia un magazin de biciclete din regiunea Toscana, Italia. Complicele acestuia a fugit de la fata locului si a fost dat in urmarire de autoritatile italiene.

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, joi, arestarea preventiva a politistului vasluian care a omorat un tanar, in luna martie, impuscandu-l in cap, in timpul unei misiuni de urmarire, a declarat...

- Un barbat de 33 de ani din Ialoveni a murit dupa ce a fost impuscat in abdomen de catre un coleg de vanatoare. Cei doi se aflau intr-o barca pe iaz, la vanat de rate. S-a intamplat sambata, 27 octombrie, in raionul Ialoveni.

- Enrichi Finica, fundaș stanga nascut in Republica Moldova, dar cu pașaport romanesc, a primit o veste mare la doar doua luni dupa ce a semnat cu Torino. Fotbalistul de doar 16 ani a fost chemat la antrenamentele echipei mari. Acesta i-a impresionat pe italieni, așa ca a fost luat la prima echipa de…

- Un tanar de 18 ani din Chisinau, care este fiul unui sef de directie de la Politia de Frontiera, s-a impuscat mortal din arma tatalui sau in seara de miercuri, 24 octombrie, in apartamentul in care locuia, situat pe strada Albisoara.

- EXERCIȚIU SEISM 2018: Mai multe țari au venit in sprijin La apelul international de ajutorare în astfel de situatii au raspuns mai multe tari, între care si Israelul. Echipa sa, formata din aproximativ 100 de membri, a ajuns în cursul noptii în România,…

- Incepand cu 08:00, ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Stați cu noi pentru a vedea cum voteaza oamenii! De asemenea, de pe DC News veți putea afla cele mai importante informații despre referendumul pentru redefinirea familiei. Așadar:…

- Un tanar in varsta de 31 de ani, din Republica Moldova, a fost ucis la finele saptamanii trecute intr-o parcare din Belgia, in Antwerpen, in urma unei altercații generale la care au participat mai mulți romani. Conform informațiilor venite de la cei care au fost martori, autorul este un sucevean in…