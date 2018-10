Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna vranceana Slobozia Cioraști s-a sinucis, marți, dupa ce soția sa i-a cerut divorțul și aplecat de acasa cu cei șapte copii minori, internandu-se intr-un centru maternal. Barbatul și-a taiat venele și nu a avut nici o șansa sa mai fie salvat. A lasat un bilet de adio in care-și cerea…

- Un barbat a fost prins sub brațul unei macarale, pe un șantier din Braila. Barbatul in varsta de 24 de ani lucra alaturi de alți muncitori la ridicarea unui bloc in oraș, iar macaraua manevrata de un coleg l-a prins sub ea, marți dimineața. Echipajele de intervenție au fost sesizate imediat iar pompierii…

- Mafia italiana ofera aproximativ 5.000 de dolari oricui poate sa omoare un caine polițist care a descoperit o cantitate impresionanta de droguri, pagubindu-i astfel pe infractori de cateva milioane de euro. Cainele polițist Pocho, in varsta de 9 ani, a descoperit mai mult de doua tone de substanțe ilegale…

- Pilotul erou Florin Rotaru a salvat viețile a mii de spectatori care participau la mitingul aviatic de la Borcea, sacrificand-o pe a sa. Au trecut mai bine de trei luni de la moartea sa, dar cei doi copii ai comandorului nu știu nici acum ca tatal lor nu mai este. La inceputul lunii iulie, Florin Rotaru…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un tanar, in varsta de 26 de ani, din orasul Harsova, care ar fi postat un filmulet pe o retea de socializare in care incalca mai multe reguli privind circulatia rutiera pe drumurile publice, informeaza IPJ Constanta.Astfel, persoana…

- O minora de 16 ani, din Motru, este data in urmarire naționala, dupa ce miercuri dimineața a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Aceasta și-a inchis telefonul și este de negasit. Mama fetei a sesizat Poliția. Rudele banuiesc ca tanara a cunoscut pe cineva pe rețelele de socializare, iar…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Motru au fost sesizati, miercuri, de catre o femeie de 33 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca fiica sa minora, Gherman M. V., de 16 ani, a plecat, in mod voluntar, de ...

- Potrivit Politiei Romane, in perioada 15-19 august, 7.474 de politisti (din care 5.283 de ordine publica si 1.472 rutieri) actioneaza, zilnic, pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice, fiind constituite dispozitive suplimentare in zona lacasurilor de cult si unde se desfasoara manifestari…