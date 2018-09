Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au efectuat in aceasta seara semnal de oprire unui auto care circula pe strada A.I.Cuza. Conducatorul auto, un tanar de 19 ani, din Malu Mare, nu a respectat semnalul si și-a continuat deplasarea pe strada Infrațirii, unde a intrat ...

- Patru persoane, printre care si un copil in varsta de 9 luni, au fost ranite, luni seara, intr-un accident petrecut in judetul Dolj, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-o fantana din beton de pe marginea unui drum.

- Patru persoane, intre care un bebeluș de doar noua luni, au ajuns in aceasta seara la spital, dupa ce mașina in care se aflau a lovit o fantana din beton, pe DN6, in Bradești, județul Dolj. Potrivit Poliției Dolj, șoferul unei mașini a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea pe DN6, in…

- Trei persoane au fost ranite, vineri, in localitatea Golumbu din județul Dolj, dupa ce un șofer a ieșit cu spatele dintr-o curte și a lovit o autoutilitara.Potrivit IPJ Dolj, un barbat de 47 de ani nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers inapoi cu spatele, la ieșirea din curtea locuinței,…

- Sapte persoane au fost ranite dupa ce un tânar de 18 ani a intrat cu masina într-un grup de oameni aflati în fata unui club de noapte din orasul francez Cambrai, gestul suspectului fiind aparent motivat de o disputa cu un agent de securitate.

- Doua persoane au ajuns la spital duminica dupa un accident produs pe raza localitatii Sinersig. Din primele cercetari facute de politisti a rezultat faptul ca o soferita nu a pastrat distanta in mers si, pe fondul neatentiei, a lovit din spate o masina care circula regulamentar. Martorii au declarat…

- Tragedie pe drumul european 79, la ieșirea din Craiova spre Ișalnița. Un motociclist și-a pierdut viața dupa ce s-a izbit de un autoturism. In urma impactului, mașina și motocicleta au luat foc, iar șoferul a ramas incarcerat.