Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce un copil a ajuns la spital, fiind lovit in plin de un autovehicul. Soferul s-a trezit cu fetita in fata masinii si nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul.

- Șoferul unui autoturism a fost identificat de polițiști, dupa ce a intrat cu mașina intr-un gard și a parasit locul accidentului. El s-a ales cu un dosar penal, dupa ce oamenii legii au constatat ca cel de la volan nu avea permis de conducere.Evenimentul rutier a fost anunțat polițiștilor marți la ...

- La data de 9 septembrie 2018, in jurul orei 01.30, pe DN1, la km 375 + 490 de metri, la iesire din municipiul Alba Iulia, un tanar de 25 de ani, Sebes, in timp ce conducea un autoturism, in directia Alba Iulia – Sebes, a surprins-o si accidentat-o pe o femeie 38 de ani, din municipiul Medias, judetul…

- Doi tineri de 15 și 18 ani din Vaslui au fost grav raniți, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce au fost loviți pe o trecere de pietoni din stațiunea Mamaia de o mașina. Șoferul acesteia a fugit și este cautat de polițiști, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Constanța, un șofer a surprins, in…

- Chitaristul unei trupe rock din Galati a fost lovit de o masina in timp ce traversa regulamentar pe o trecere de pietoni, iar soferul a fugit de la locul producerii accidentului. Acesta a fost prins in scurt timp, cu ajutorul imaginilor unei camere stradale.

- Un barbat de 34 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, in contextul in care a lovit cu masina o minora de 5 ani si a parasit zona fara incuviintarea Politiei.

- In cursul serii de astazi, ora 18:40, un autoturism a lovit un copil de 6 ani care a traversat prin loc nepermis, pe strada Anton Pann din Constanta.Potrivit IPJ Constanta, un barbat, in varsta de 58 de ani, a condus autoturismul marca Peugeot, pe strada Anton Pann din Constanta, dinspre strada Penes…