- sAccident cumplit petrecut in cursul zilei de miercuri, in Sectorul 3 al Capitalei! Un pieton a fost lovit mortal in timp ce traversa neregulamentar. Conductatorul unei motociclete a fost ranit și el in accident.

- Urmarire cu focuri de arma ca in filme, azi noapte in Capitala. Un șofer nu a oprit la semnalele polițiștilor și a incercat sa scape de echipajul de poliție, pe Șoseaua Giurgiului. Oamenii legii au tras cateva focuri de avertisment pentru a-l opri pe fugar, dar acesta nu s-a oprit. Intr-o intersecție,…

- Șoferița care ar fi provocat teribilul accident de pe strada Alba Iulia din Capitala se afla in stare avansata de ebrietate. Potrivit poliției Capitalei, femeia in varsta de 33 de ani avea o concentrație de 2,15 g/l alcool in sange, iar norma admisa este de 0,30.

- Nu au reusit sa se mute in noua lor locuinta, ca deja s-au pomenit cu o anexa ilegala in curte. Locuitorii unui bloc proaspat construit, de pe strada Podgorenilor, din Capitala se plang ca vecinul lor si-a largit locuinta din contul curtii comune, ba mai mult si-a instalat si

- Un tanar a fost prins in timp ce incerca sa sparga un automobil parcat in curtea unui bloc din Capitala. Dupa ce a fost transportat la inspectorat, suspectul, care era in stare de ebrietate, nu a ezitat sa se dea in spectacol in fața polițiștilor.

- Incident de groaza in Capitala. Un copil de patru ani a cazut de la etajul șase al unui bloc de locuit de pe strada Florilor, sectorul Rașcani al Capitalei. Politia și ambulanța se afla la fata locului si urmeaza sa stabileasca toate circumstantele producerii incidentului.

- A vrut sa fure masina pompierilor, dar a ajuns la politie. Este fapta incredibila a unui tanar de 19 ani, beat crita, care a dat buzna la statia de pompieri din sectorul Buiucani al Capitalei.El a urcat la volanul unui autoturism cu numere de inmatriculare din seria MAI.

- Un tanar din București a fost confundat de polițiști cu un talhar. Acesta corespundea semnalmentelor date de o femeie careia i se furase telefonul pe strada. Joi, polițiștii din cadrul Secției 7 din Capiutala au fost anunțați de o femeie in varsta de 34 de ani ca un barbat necunoscut i-ar fi smuls telefonul…