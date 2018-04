Stiri pe aceeasi tema

- Din nou nervi intinși la maximum pentru șoferii de camioane care doresc sa treaca granița in Ungaria. Coloane de camioane care se intind pe aproximativ zece kilometri s-au format, in aceasta dimineața, la punctele de trecere a frontierei din județul Arad, pe sensul de ieșire din țara. Reprezentanții…

- Hotelul Bradul din orașul Covasna a fost gazda conferinței naționale „Let’s Do It, Romania!”, care s-a desfașurat in perioada 23-24 martie a.c. Scopul evenimentului a fost de a pregati cea mai importanta inițiativa a organizației – Ziua de Curațenie Naționala 2018. La eveniment au participat…

- Un jaf ca-n filme a avut loc, noaptea trecuta, in vestul țarii. Hoții au taiat cablurile electrice de la sistemul de alarmare și supraveghere, apoi au spart un geam pe care au intrat intr-o casa de schimb valutar din localitatea Chișineu-Criș, din județul Arad. Aceștia au reușit sa fuga cu seiful in…

- Meteorologii anunța cod portocaliu de ninsori in intervalul 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15. In intervalul menționat, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scazute decat mediile climatologice ale perioadei in cea mai mare parte a țarii. In dupa-amiaza și…

- Cu cateva luni inainte de sezonul de tuns al oilor, in zona de vest a tarii nu exista niciun centru de colectare a lanii. In aceste conditii, crescatorii de animale risca sa nu isi poata valorifica lana, astfel ca este posibil ca marfa sa ramana din nou pe camp sau ciobanii sa fie nevoiti sa o arunce…

- Mai multe acte cu semne vadite de falsificare și tehnica de calcul, in care erau pastrate alte documente contrafacute, au fost ridicate la sfarșitul saptamanii trecute in rezultatul unor percheziții domiciliare.

- In anul 2017, GLO Marine a inregistrat o cifra de afaceri de peste 350.000 euro si se asteapta la o crestere de 115% in anul 2018. GLO Marine este o companie care furnizeaza o gama larga de servicii de consultanta si design naval. Serviciile de consultanta includ calcule de stabilitate,…

- Europarlamentarul Cristian Preda acuza coalitia PSD-ALDE ca vrea sa il lase fara ordinul Steaua Romaniei, pentru ca ar fi criticat la Bruxelles guvernele Grindeanu si Tudose. Preda va fi "judecat" pe 28 martie de Consiliul de Onoare al Ordinului Steaua Romaniei, care ar putea propune presedintelui…

- Deranjat de criticile tot mai numeroase la adresa guvernarii PSD, Dragnea vrea ca „denigratorii“ Romaniei in exterior sa fie pedepsiti prin lege. Sociologii spun insa ca exista deja pedepse pentru raspandirea de informatii false, si ca ar fi suficient ca votantii sa stie ce fac „denigratorii” la Bruxelles.

- Social-democratii se reunesc, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general ... The post Congres extraordinar al PSD | Partidul isi alege azi noua conducere / Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea…

- Doi iubiți, tineri in varsta de 23 de ani, au fost gasiți fara suflare intr-un bar din localitatea Tarnova, in aceasta dimineața. Cei doi ar fi stat la masa, s-ar fi certat ... The post Crima pasionala in vestul țarii. Un tanar de 23 de ani și-a impușcat iubita in barul in care lucra aceasta, iar ulterior…

- O coloana de camioane care se intinde pe kilometri intregi s-a format și astazi la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din județul Arad, la ieșirea din țara, astfel ca șoferii așteapta aproximativ cinci ore pentru a li se verifica documentele. Purtatorul de cuvant al Poliției de Frontiera Arad,…

- Politistii din Cugir l-au retinut pe un barbat de oras care a provocat scandal la un local public, a amenintat mai multi cetateni din oras, a distrus usa unui imobil si patruns, fara drept, intr-o locuinta. La data de 4 martie 2018, politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii,…

- Politistii galateni au efectuat un flagrant si doua perchezitii domiciliare, in urma carora au ridicat mai multe arme albe si de foc, detinute ilegal. La data de 01 martie a.c., politistii din cadrul Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au interceptat si oprit in trafic, pe strada Brailei…

- Parlamentul Armeniei, reunit vineri in sesiune plenara, l-a ales - cu o larga majoritate de voturi - pe Armen Sarkissian presedinte al tarii, o functie mai mult protocolara in urma reformei constitutionale, denuntata de opozitie, relateaza AFP si Reuters. Pina acum ambasador in Marea Britanie, Sarkissian…

- Un tanar din Blaj este cercetat penal pentru comiterea unui furt dintr-un magazin, cu un prejudiciu in valoare de aproape 300 de lei. A sustras bauturi alcoolice, de pe raft. Potrivit IPJ Alba, in 26 februarie, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de…

- Firma Elidiclau Homestrade care se ocupa de deszapezire pe zona 2, adica pe ruta Pișchia – Mașloc – Sanandrei, ce duce spre autostrada, nu mai are contract cu Consiliul Județean Timiș. Președintele CJT Calin Dobra ne-a declarat ca a decis rezilierea acestuia din cauza proastei gestionari a acitvitații…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Barbatul omorat avea 64 de ani si era vecin cu criminalul. Ghinionul sau a fost acela de a fi pe scara blocului in momentul in care ucigasul a parasit apartamentul in care a comis cumplitul asasinat. Mama barbatului ucis face marturisiri cutremuratoare. "A murit jos ca un caine, mama...…

- Astazi, 22 februarie 2018, in jurul orei 03.10, politistii de siguranta publica din Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara. Astfel, in weekend se vor inregistra valori intre -13 si – 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala se va ajunge…

- Politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Drobeta-Turnu Severin efectueaza cercetari fata de un tanar din Mehedinti, banuit ca ar fi indus in eroare un barbat din aceeasi localitate, prin folosirea fara drept a calitatii de functionar public.

- Primarul comunei aradene Zabrani, Marian Toader, a castigat definitiv un proces cu Agentia Nationala de Integritate la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma recursului pe care l-a formulat impotriva sentintei date in octombrie 2016 de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ…

- DUREROS…O veste ingrozitoare a indoliat Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” din Barlad: Alexandru Ene Splentter, de 38 de ani, fost elev al acestui colegiu barladean, doctor in numerologie, fost olimpic national si international, a decedat la numai 38 de ani, intr-un accident de schi. Alexandru…

- La data de 15 februarie a.c., ora 17.45, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au prins in flagrant si au identificat un barbat de 25 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-un magazin din Alba Iulia. In 15.02.2017, ora 17.45, B.M.…

- Guvernul Republicii Moldova a aprobat componența nominala actualizata a Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea țarii, relateaza Noi.md. Necesitatea expunerii componenței nominale a Comisiei intr-o redacție noua s-a impus in contextul restructurarii administrației publice centrale de specialitate…

- Barbatul a fost operat de chirurgi intrucat a ajuns in Unitatea de Primire Urgente (UPU) in soc traumatic, dupa ce a fost prins de un tractor in cadere. Victima a fost preluata de la Raducaneni de un echipaj medical SMURD. „Pacientul a ajuns in UPU cu un traumatism abdominal prin strivire, soc traumatic,…

- Un tanar de 18 ani, elev la un liceu din Suceava, s-a urcat pe Catedrala din localitate, si-a produs leziuni la maini cu cioburi de la un geam, dupa care a desenat cruci pe cladire cu propriul sange. Acesta ar fi suferit o deceptie in dragoste.

- O explozie s-a produs, in aceasta dimineața, intr-un apartament din Deva, județul Hunedoara. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Hunedoara, echipajele care s-au deplasat de urgența la locul producerii exploziei au gasit in apartament o femeie de 86 de ani. Batrana avea…

- Un tanar de 28 de ani care și-a batut crunt bunicul, l-a legat și sechestrat in portbagajul mașinii personale, a fost prins de polițiștii constanțeni dupa o urmarire spectaculoasa pe drumurile din Județul Constanța.

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un tânar care a fost implicat într-un accident rutier, dupa ce s-a urcat beat la volan și fara a avea permis de conducere.”La data de 07.02.2018, în jurul orei 23:00, politisti din cadrul Politiei municipiului…

- Polițistii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au reținut pentru 24 de ore un tanar, de 21 de ani, din Salaj, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii si linistii publice. La data de 2 februarie, in jurul orei 23:00, cel in cauza, in timp ce se afla…

- La data de 2 februarie 2018, in jurul orei 21.05, politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Poliției Alba Iulia l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Fata de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Un adolescent din Ploiești a fost umilit dupa ce a cedat locul in autobuz unei femei in varsta. Baiatul, care vrea sa ramana anonim a relatat intreaga intamplare pe pagina de Facebook a publicației observatorulph.ro. Dupa ce a cedat locul unei femei in varsta in autobuzul 40, adolescentul a fost umilit…

- LOCALITATEA: Brad DATA: 05.02.2018 INTERVAL ORAR: 8:00-15:00 STRAZI AFECTATE: str.Dacilor – bl.7/40, 8/40, 22, 9, ANL, str. Aleea Primaverii – bl.AB13, 14, 15, Camin de batrani, bl.29, 30, 31 MOTIVUL: Inlocuire vana branșament Centru de plasament pe str. Dacilor.…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Un tanar din Buzau a reusit sa-l pacaleasca pe un albaiulian sa ii dea 2000 de lei, pentru inchirierea unei cabane in Prahova, oferta pe care o promovase pe internet. Anuntul era insa fals, astfel ca s-a ales cu dosar penal pentru inselaciune. Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Un tanar dintr-o localitate valceana și-a pierdut viața, in aceasta dimineata, intr-un accident grav de circulație. Evenimentul s-a petrecut in localitatea Diculești din județul Valcea, in accident fiind implicat un singur autoturism, in care se afla un tanar in ...

- Un baiat in varsta de 14 ani este cautat cu disperare de familie. Iulian Cavcaliuc este originar din orașul Singera și ultima data a fost vazut in seara zilei de 8 ianuarie, cand a ieșit din casa.

- Un scandal izbucnit în fața clubului LUV din Constanța s-a încheiat doar dupa intervenția polițiștilor. Un barbat de 32 de ani se afla sub control judiciar dupa ce a amenințat cu pistolul un tânar de 18 ani. Asta dupa ce doi petrecareți i-au furat fratelui sau un Mercedes parcat…

- În dimineaa zilei de 18 ianuarie a.c. ora 0525 Poliia Oraului Însurei a fost sesizat prin apel 112 de ctre un minor de 16 ani cu privire la faptul c a gsit maina unui alt tânr în vârst de 21 de ani din Însurei avariat.În urma cercetrilor efectuate la faa locului po...

- La data de 15 ianuarie a.c, in jurul orei 01.00, un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Doinei, in intersecția cu Calea Motilor din Alba Iulia, a pierdut controlul asupra autoturismului si a intrat in coliziune cu sensul giratoriu amplasat in intersectie.…

- Un tânar care a ramas fara autoturism, dupa ce hoții i l-au furat chiar din fața blocului, a primit o veste buna de la oamenii legii. Mașina i-a fost gasita în Vama Nadlac, din județul Arad. Se pare ca hoții încercau sa treaca granița, pentru a o vinde peste hotare. Trei persoane sunt…

- Un tanar de 25 de ani este anchetat de politisti dupa ce a fost surprins de oamenii legii intr-un parc in timp ce se pregatea sa se drogheze cu o substanta vegetala de culoarea verde, cel mai probabil marijuana.

- Guvernul a dat unda verde pentru deschiderea Centrului National de Management al Apei Grele, prin finanțarea activitații acestuia. In bugetul pe 2018 al Ministerului Energiei a fost prinsa suma de15 milioane de lei pentru finanțarea activitații acestui centru. In zilele urmatoare va avea loc transferul…

- Dupa o noapte in care a consumat bauturi alcoolice, adolescentul in varsta de 18 ani s-a urcat la volanul autoturismului, desi nu detinea permis de conducere, si a spulberat un grup de tineri aflat pe marginea carosabilului.

- Un tanar a murit si altul a fost ranit, in urma unui scandal care s-a produs noaptea trecuta in comuna Stejari. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, in urma scandalului, o persoana a fost ucisa si alta ranita. Este vorba de un tanar, de 29 de ani, care si-a pierdut viata in…

- Evolutia pacientului injunghiat joi seara in apropierea statiei de metrou Politehnica este una favorabila, in prezent persoana fiind constienta, cooperanta si stabila hemodinamic, precizeaza un comunicat de presa al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. "In legatura cu starea pacientul…