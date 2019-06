Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat se zbate intre viața și moarte dupa ce, in aceasta dupa amiaza, a fost scos din mare in stare de inconstienta. A fost luat de valuri, in primul weekend in care plajele au fost pline de turiști.

- O studenta din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord i-a salvat viața iubitului ei cu o imbrațișare, la scurt timp dupa ce l-a intalnit prin intermediul aplicației Tinder, la care prietenei de-ai ei au inscris-o „din gluma”.

- Viața a fost crunta cu o adolescenta care și-a pierdut iubitul in varsta de doar 18 ani, la doar patru saptamani de cand a fost diagnosticat cu o forma de cancer, iar medicii i-au dat șase luni de viața.

- EROU… Desi au trecut doi ani de la fapta sa, mai sunt oameni care nu au uitat de baietelul-erou, Emanuel Bojian, de la Vutcani! Copilul, care acum are 8 ani, si-a salvat atunci surorile mai mici dintr-o casa cuprinsa de flacari. De curand, Emanuel a mai salvat o viata: a scos dintr-un parau un copil…

- Rudelor lui Alexandru, adolescentul electrocutat in timp ce voia sa-și faca un selfie pe un vagon din gara Buzau, nu le-a ramas decat sa se roage și sa spere. Baiatul se afla in stare grava la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din capitala, cu arsuri pe 70% din suprafața corpului. Medicii il țin sedat,…

- O tanar din Buzau a fost gasit spanzurat in magazia locuinței. Baiatul, in varsta de 21 de ani, ar fi decis sa iși incheie socotelile cu viața din cauza unor neințelegeri cu familia.

- Florin C., un baiat de 18 ani din Barlad se afla la granita cu moartea, dupa ce a fost batut violent. Sambata, in timp ce venea spre casa, a fost atacat de un grup de tineri, intr-o zona intunecata si extrem de periculoasa. In zona respectiva sunt, de obicei, consumatori de droguri.