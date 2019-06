Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani, din comuna Negrași, județul Argeș, a murit noaptea trecuta dupa ce s-a rasturnat cu un ATV intr-un șanț. UPDATE 18:00: Iustin Sebastian (foto) din comuna Negrași este tanarul care a murit in accidentul infiorator, cu aproape șase saptamani inainte de a implini 20 de ani. Pe ATV-ul…

- Un tanar de 31 de ani a murit in noaptea de duminica spre luni dupa ce a cazut cu masina intr-un canal de irigatii dezafectat intre localitatile Pestera si Pietreni informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".

- Update! Muncitorul cazut de pe blocul in construcție din Pitești a murit. Se pare ca acesta a cazut in gol in timp ce decofra un stalp. Barbatul era originar din localitatea Colonești, județul Olt. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș transmite ca ”se fac cercetari pentru infracțiunea de ucidere…

- Doi tineri au murit dupa ce au cazut intr-o gura de canalizare dintr-o localitate din raionul Ungheni. Este vorba despre un tanar de 24 de ani si o fata de 21 de ani. Informatia a fost confirmata pentru PUBLIKA.MD de catre ofițerul de presa al IP Ungheni, Cristina Vicol.

- Tragedie in Pitești! Un tanar a murit dupa ce a cazut de la etajul 8. Totul s-a petrecut in aceasta dimineața. Un barbat de 34 de ani a fost gasit decedat dupa ce a cazut de la etajul 8 al blocului S10 de pe bulevardul Frații Golești. Barbatul locuia cu mama acestuia. Vom reveni!

- Un tanar de 14 ani din municipiul Campulung Moldovenesc și-a gasit sfarțitul luni dupa amiaza, dupa ce a cazut de pe o stanca inalta din Masivul Rarau. El a fost preluat de un echipaj al ambulanței de la baza peretelui unde a cazut și transportat la spitalul din Campulung Moldovenesc, insa aici ...

- Un militar in varsta de 33 de ani a fost gasit mort, marti dimineata, in timpul serviciului, in Unitatea Militara din Babana, judetul Arges, la ora transmiterii acestei stiri fiind asteptat un procuror militar care sa preia ancheta. Surse judiciare au declarat ca barbatul a fost gasit mort de colegii…