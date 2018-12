Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Alba Iulia a intocmit un dosar penal pe numele unui tanar care a creat pe Facebook un eveniment cu titlul „Concurs de batut femei”. Barbatul din orașul Alba Iulia a creat evenimentul menționat anterior de Ziua Naționala a Romaniei. Mii de persoane au considerat ca gestul barbatului este…

- ”Concurs de batut femeia”, un eveniment promovat pe Facebook, anuntat chiar de Ziua Nationala in Alba Iulia, a strarnit multa revolta in mediul online. Mii de persoane s-au arata interesate de evenimentul respectiv și s-au ”inscris” pentru a participa la eveniment. Asociatia ”Necuvinte” din Bucuresti…

- Procurori si politisti din Alba Iulia au deschis un dosar penal pe numele persoanei care a promovat pe Facebook evenimentul ”Concurs de bataut femeia”. Cercetarile au loc in urma unei sesizari depuse de o asociatie din Bucuresti.

- Un barbat in toata firea a ajuns la Politia din Gaesti, acolo unde acesta si-a reclamat concubina, despre care spune ca l-a batut. Cei doi s-au luat la bataie, intr-o piata, in vazul tuturor.

- Tanara de 20 de ani lovita cu salbaticie, sambata seara, intr-o scara de bloc din Alba Iulia, este internata in sectia de Neurologie a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia si a inceput sa-si aminteasca momentul socant in care a fost atacata. Tanara de 20 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost…

- Un politist din Alexandria a refuzat mita oferita de un sofer care conducea un autovehicul neinmatriculat in Eveniment / on 02/10/2018 at 18:14 / Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Teleorman au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului…

- Liderul platformei unioniste "Acțiunea 2012", George Simion, a fost predat autoritaților romane fara sa aiba asupra lui vreun semn de violența fizica. Precizarea a fost facuta de catre Poliția de Frontiera, dupa ce in presa au aparut informații precum ca Simion a fost batut de catre angajații Biroului…