- Ieri, 19 martie 2018, in jurul orei 15.15, un barbat de 69 de ani, din comuna Lupsa, s-a angajat in traversarea Drumului National 75, pe raza comunei Lupsa, fara sa se asigure in mod corespunzator, imprejurare in care a fost acrosat de un autoturism ce era condus de un tanar de 20 de ani, din Abrud.…

- Joi seara, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Rupea au constatat producerea unui accident rutier, pe DN 13, in localitatea Bunești. Un barbat de 44 ani, din județul Cluj, care a condus un autoturism pe DN 13, dinspre Brașov spre Sighișoara, a accidentat un barbat de 42 ani, din județul…

- Un barbat a ajuns la spital cu mai multe rani, dupa ce a fost lovit de un taximetru in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs noaptea trecuta, pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Un echipaj de jandarmi a identificat in trafic autoturismul din care, duminica dupa-amiaza, a fost coborat un barbat care la scut timp a murit pe strada, in Pitesti. Cele patru persoane care se aflau in masina - soferul si trei tinere - au fost conduse la Politia Municipala Pitesti pentru cercetari.”Conducatorul…

- Un barbat de 28 de ani a fost gasit mort pe o strada din Pitești. Martorii au declarat poliției ca acesta ar fi fost aruncat dintr-o mașina. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul a avut loc in cartierul Trivale, iar in prezent se efectueaza o ancheta.…

- O seara obișnuita s-a transformat intr-una inedita pentru polițiștii din Arad. Aceștia au prins, ieri, dupa caderea intunericului, un barbat care, cu o mașina furata, a provocat un accident, scrie newsar.ro. Mașina o furase din fața unui bar, iar la scurt timp a lovit o alta mașina care, ajungand pe…

- Un subofiter de politie care s-a urcat beat la volan a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, soferul fiind cercetat penal pentru ucidere din culpa.

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, ce ar fi provocat un scandal si l-ar fi amenintat si agresat pe un concetatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale…

- Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au retinut pe un tanar din comuna ce a fost depistat conducand un autoturism fara a poseda permis de conducere. La controlul politistilor, tanarul a prezentat un permis fals de conducere. La data de 24 februarie 2018, in jurul orei 19.45, politistii…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, duminica seara, puțin dupa ora 19.00, pe Drumul Național 75, la kilometrul 95, pe raza localitații Valea Lupșii, care aparține de comuna Lupșa. O femeie de 37 de ani, care se deplasa pe margina șoselei, a fost aroșata de un autoturism și a decedat la scurt timp.…

- A ajuns la spital cu diverse rani, dupa ce a incercat sa treaca strada printr-un loc nepermis. Este vorba despre un barbat, in varsta de 54 de ani, din raionul Dubasari, care a fost lovit in plin de o masina pe carosabil.

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Calnic a fost retinut de politistii din Sebes, in urma unui scandal in care au fost implicate mai multe persoane din aceeasi localitate. Un tanar de 27 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit cu un cutit de consatean. Potrivit IPJ Alba, […]

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce un tanar de 18 ani a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Soferul nu l-a observat decat in ultimul moment si nu a mai putut evita impactul.

- La data de 13 februarie 2018, in jurul orei 18.04, politistii Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Alba l-au depistat pe B.M. de 35 de ani, din Medgidia, județul Constanța, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1 la km 391+300 metri, in afara localitatii Oiejdea, nu a pastrat o distanța suficienta…

- Un tragic accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe drumul județean 101P, in satul Bobolia din comuna Poiana Campina, aproape de ieșirea spre comuna Magureni. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit din plin de un autoturism. Se pare ca victima a coborat dintr-un…

- Violența extrema in trafic. Un tanar din Botoșani, șofer incepator, a fost reținut dupa ce a agresat un alt conducator auto și i-a lovit mașina cu o bata de baseball. Totul a fost surprins de ceilalți participanți la trafic, care au și intervenit.

- La data de 8 februarie 2017, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de ,,vatamare corporala din culpa,, si ,,parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27 noiembrie…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost agresat de un barbat. Polițiștii de la Secția 2 Poliție Rurala Apahida, Postul de Politie Comunal Mociu, au fost sesizați joi, 8 februarie, prin numarul de urgența 112, de catre un barbat de 25 ani din comuna Mociu, despre faptul ca …

- Un accident mortal s-a produs in aceasta seara pe DN1, in jurul orei 18.15, in zona Nistorești. Un barbat a fost lovit de un autoturism in timp ce incerca sa traverseze neregulamentar drumul național. Accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Sinaia, iar in urma impactului barbatul (in varsta de…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate.In urma acțiunilor comune…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au retinut pe un tanar de 29 de ani, din comuna Intregalde, ce este cercetat pentru distrugere si lovire. In sarcina lui s-a retinut faptul ca, in seara zilei de 27 ianuarie, in timp ce se afla pe raza municipiului…

- Un barbat de 38 de ani din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus sub influenta alcoolului si a intrat cu masina intr-un autobuz. Accidentul s-a petrecut vineri seara, la intersecția strazilor Victoriei cu Stadionului din Cugir, politistii din oras fiind sesizati in jurul orei 23.40. Evenimentul…

- La data de 26 ianuarie 2018, in jurul orei 23.40, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs la intersecția strazilor Victoriei cu Stadionului din Cugir.Un barbat de 38 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat…

- La data de 24 ianuarie 2018, in jurul orei 17.45, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe D.N. 1 intre localitatile Cut si Cunta si soldat cu pagube materiale. Un barbat de 31 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia…

- Soferul care a lovit cu masina, sambata seara, pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda lui Novac, un barbat si pe o fetita acestuia de un an si sapte luni, nu a fost inca prins. Șoferul a fugit ...

- Un pieton a fost amendat de polițiști, dupa ce a traversat neregulamentar și a fost lovit de un autoturism! Incidentul a avut loc ieri seara, in jurul orei 18.45, la intersecția strazii Anotimpului cu Arhip Nicolae, la fața locului fiind solicitate un echipaj de Poliție și unul al Ambulanței.…

- Politistii din Cugir au retinut un barbat din oras si pe fiul acestuia, ce sunt banuiti de comiterea unui furt din locuinta. Pentru prinderea celor doi, politistii au organizat un flagrant. La data de 16 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au depistat,…

- La data de 15 ianuarie 2018, in jurul orei 01.00, un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Doinei, in intersecția cu Calea Motilor din Alba Iulia, a pierdut controlul asupra autoturismului si a intrat in coliziune cu sensul giratoriu amplasat in intersectie.…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din orasul Abrud a murit, vineri, dupa ce a fost lovit de un ATV, pe DN 75, in satul de vacanta Vartop din Apuseni. Citeste mai mult: adevarul.ro/locale/alba-iulia/accident-mortal-vartop-apuseni-barbat-iesit-cainele-plimbare-decedat-fost-lovit-atv-1_5a59d74ddf52022f757715c6/index.html

- Un tanar a fost ranit, joi, intr-un accident rutier petrecut pe DN74A, intre Abrud si Cimpeni. Soferul masinii in care se afla tanarul a pierdut controlul volanului, din cauza vitezei, si s-a rasturnat cu autovehiculul in afara carosabilului. Accidentul s-a petrecut in 4 ianuarie, in jurul orei 18.00.…

- La data de 4 ianuarie 2018, in jurul orei 18.00, un barbat de 50 de ani, din comuna Poiana Vadului, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74A, in directia Abrud –Cimpeni, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar intr-o curba spre stanga a pierdut controlul asupra acestuia si s-a rasturnat in…

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar.Accidentul s-a produs, noaptea trecuta, in apropiere de localitatea Vatra din municipiul Chisinau. Șoferul a refuzat sa ne spuna cum s-a intamplat totul.

- Un barbat de 36 de ani din comuna Vidra a produs un accident, in Apuseni, la volanul unui autobuz, pe care-l conducea dupa ce bause alcool. Soferul a acrosat, cu autovehiculul de transport persoane, o masina. Potrivit IPJ Alba, in 3 ianuarie, in jurul orei 15.30, politistii din Cimpeni au intervenit…

- In cursul zilei de ieri, 29 decembrie, un barbat in varsta de 44 de ani, din Beclean, in timp ce traversa prin loc nepermis, partea carosabila a Drumului Național 17, intre localitațile Cristeștii Ciceului și Coldau, a fost surprins și accidentat de un autoturism condus de o femeie, de 46 ani, din Sasarm.…

- Descoperire macabra in apropierea unei benzinarii din satul Colibasi, raionul Cahul. Un localnic, de 39 de ani, a fost depistat, in aceasta dimineata, fara suflare si cu semne vizibile de moarte violenta.

- In noaptea de 27 spre 28 decembrie 2017, pe DN 7, la kilometrul 351, in afara localitații Sibot, o tanara de 23 de ani, din Oraștie, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, ar fi adormit la volan, imprejurare in care a pierdut controlul asupra autoturismului si s-a rasturnat in afara carosabilului.…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Arieseni s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs accident sub influenta alcoolului. S-a izbit cu masina de un copac si apoi autoturismul s-a rasturnat in afara soselei. Potrivit IPJ Alba, in 25 decembrie, in jurul orei 18.30, politistii rutieri din Cimpeni au intervenit…

- La data de 27 decembrie in jurul orei 01.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 14 B. Un barbat de 44 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in…

- La data de 25 decembrie 2017, in jurul orei 18.30, politistii rutieri din Campeni au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe DN 75, pe raza comunei Arieșeni. Un barbat de 40 de ani, din Arieseni, in timp ce conducea un autoturism in directia Girda…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Capreni, nu a adaptat viteza și intr-o curba a pierdut controlul direcției, a intrat cu autoturismul pe contrasens și a acroșat doi pietoni care mergeau pe marginea drumului. Unul dintre aceștia, un barbat, in varsta de 49 de ani a murit pe loc, iar o batrana…

- Un tanar din Campeni a fost reținut, pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. Duminica, va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Campeni, pentru dispunerea masurilor legale. In paralel, este așteptat și rezultatul analizelor de sange, pentru a se stabili…

- In noaptea de vineri spre sambata, pe raza orașului Campeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier, un autoturism de teren, in care se aflau patru persoane, s-a rasturnat intr-o rapa. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca BVT, un tanar de 28 de ani, din Campeni, in timp ce conducea…

- Un grav accident rutier, soldat cu moartea unui tanar și ranirea altor trei, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce autoturismul de teren in care se aflau s-a rasturnat pe un drum forestier din zona localitatii Cimpeni din judetul Alba. Șoferul a fugit de la fata locului si a fost gasit…

- Un accident mortal a avut loc, vineri noaptea, pe raza orasului Cimpeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier. Un autoturism de teren, cu patru persoane la bord, s-a rasturnat intr-o prapastie.

- Miercuri, 20 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat in timp ce detinea in vederea comercializarii 5 kg de tutun. La data mentionata, in jurul orei 13.30, agenti de siguranta publica…

- In urma impactului, pasagerul aflat pe bancheta din spate a taximetrului a fost ranit si transportat de urgenta la spital. Imediat dupa accident, din masina de taxi a inceput sa iasa fum, astfel ca pompierii au venit rapid, cu o autospeciala cu apa si spuma, insa problema s-a rezolvat cu un extinctor.…