Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui microbuz care transporta pasageri din Republica Moldova a murit dupa ce a lovit un stalp de beton, in localitatea Bunești din județul Cluj. In urma impactului au fost ranite alte doua persoane din microbuz.Potrivit IPJ Cluj, accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata,…

- "La accidentul de azi-noapte din localitatea Bunesti, un microbuz cu 8 pasageri cetațeni din Republica Moldova a intrat într-un stâlp de beton. Șoferul a ramas incarcerat, iar dupa ce a fost extras a fost declarat decesul. Alti doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale,…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 12 pe DN1, pe raza localitatii Comarnic. Potrivit primelor informatii, un pieton in varsta de 77 de ani a fost lovit de o motocicleta. Medicii sositi la fata locului au facut tot ce le-a stat in putere sa il stabilizeze pe barbat insa din…

- O noua tragedie a avut loc miercuri, 28 august, pe drumurile din Maramures. Mai precis, incidentul s-a petrecut in Barsana, unde un motociclist de 25 de ani din Iasi a decedat in urma unei coliziuni cu o masina. Acesta se angajase in depasire neregulamentara. “Politistii care au intervenit la accidentul…

- Un tanar in varsta de 30 de ani, din Baia Mare, a fost strivit de masina in timp ce incerca sa salveze viata fetitei sale de cateva luni, a sotiei si a soacrei sale. Accidentul a avut loc pe un drum de carute, in localitatea Cetatele, judetul Maramures.

- Un angajat al unei societați de construcții care lucra la ridicarea unui hangar in Iași a murit, joi, dupa ce o grinda s-a prabușit peste el. ITM a deschis o ancheta, iar politistii fac cercetari intr-un dosar de ucidere din culpa si nerespectarea masurilor de securitate in munca, potrivit Mediafax.Accidentul…

- Un tanar de 25 de ani, din Horodnic de Jos, a murit la cateva ore dupa ce in motocicleta pe care o conducea a intrat o mașina. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 19.00, pe strada Ștefan cel Mare din Vicovu de Sus și a fost provocat de o localnica de 22 de ani. […]

- Tragedie. Un tânar de 25 de ani din localitatea Dumbraveni, județul Suceava, și-a pierdut viața dupa ce a intrat cu mopedul în coliziune cu un autoturism. Accidentul a avut loc pe DN 29, scrie realitateadesuceava.net.