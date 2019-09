Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan este fiul unui afacerist din Gorj, iar gestul extrem care l-a adus intr-o stare crirtica, ar fi fost cauzat de consumul de alcool. Acesta s-a aruncat in cap intr-o piscina aproape goala.

- Bogdan Virțanu, tanarul de 27 de ani, din Targu Jiu, care s-a aruncat, duminica dimineața, in jurul orelor 5:30, in piscina pensiunii „Casa Danielescu”, a fost scos din piscina și resuscitat de un angajat al ISU Gorj pana a venit un echipaj de pe ambulanța. Un martor ocular ne-a dezvaluit…

- Un tanar care a vrut sa se racoreasca si sa faca o baie in raul Bega, care traverseaza municipiul Timisoara, s-a inecat si a fost declarat decedat de catre pompierii care au fost chemati sa ajute la gasirea acestuia.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au finalizat ancheta si au dispus trimiterea in judecata a doi minori in varsta de 17 ani, in cazul cumplitului omor petrecut la final de iunie in orasul Liteni, cand un tanar in varsta de 24 de ani a fost ucis cu sase lovituri de cutit. Unul ...

- Potrivit medicilor Spitalului Clinic Județean de Urgența Craiova, copilul de 12 ani, din Bumbești-Jiu, care marți s-a inecat intr-o piscina din Targu-Jiu, se afla in stare stabila, dar situatia este critica. „Este stabil hemodinamic, dar in continuare este in stare grava. Prognosticul…

- Un baiat de 13 ani s-a inecat, marti, intr-o piscina din Targu-Jiu, judetul Gorj. Copilul a fost scos din apa de patronul unitatii, fiind preluat de un elicopter SMURD, care il va transporta la Craiova.

- Fostul sef al Serviciului politie criminala al Inspectoratului de politie din Hancesti a fost recunoscut culpabil de depasirea atributiilor de serviciu, insotita de aplicarea armei de foc si omorului intentionat al unui tanar.