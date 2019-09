Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituletu-Buica, a confirmat joi pentru AGERPRES, ca institutia a emis o decizie de nerambursare a cheltuielilor electorale pentru PSD, in suma de 3,4 milioane de lei. Motivul il constituie lipsa, intr-o prima etapa, a unui document din…

- Autoritatea Electorala Permanenta a decis sa nu dea inapoi PSD banii cheltuiti la alegerile europarlamentare din luna mai a acestui an. Motivul il constituie dosarul penal in care este anchetat fostul trezorier Mircea Draghici, privind o presupusa frauda cu banii partidului. Președintele AEP, Constantin…

- Viorica Dancila se afla, de duminica, in SUA, unde efectueaza o vizita, alaturi de mai mulți membri ai Guvernului. Insa, unul dintre consilierii sai onorifici, Ilan Laufer, fost ministru, a anunțat ca demisioneaza din poziția pe care o deținea. Motivul: premierul nu l-a solicitat in niciun fel pentru…

- Liviu Dragnea și cei doi copii ai sai, Valentin Ștefan și Maria Alexandra, au primit interdicția de a intra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii din cauza actelor de corupție ale fostului președinte al PSD. Potrivit comunicatului de presa al Departamentului de Stat, prin aceasta acțiune SUA continua…

- Un atentat sinucigas s-a soldat cu 63 de morti si ranirea altor 182 de persoane la o nunta, sambata seara, la Kabul, in timp ce populatia afgana spera la un acord iminent intre Statele Unite si talibani, relateaza AFP.

- 29 de persoane au murit și alte cateva zeci au fost ranite in urma a doua atacuri armate produse in acest weekend in Statele Unite ale Americii. Primului atac, produs intr-un centru comercial din orașul El Paso din statul Texas, s-a soldat cu 20 de persoane ucise și 26 ranite. Un suspect in varsta de…

- Un pizzer roman a fost injunghiat de un coleg. Totul s-a intamplat intr-un restaurant din capitala Italiei. Romanul și colegul lui faceau pizza, iar la un moment dat, brutarul s-a enervat și a aruncat cu un cuțit in roman, potrivit ilmessaggero.it.