- Harley Morgan, in varsta de 19 ani, și Rhiannon Bourdeaux, in varsta de 20 de ani, au murit in orașul Orange, la cateva minute dupa ce au plecat de la starea civila. Ei se aflau pe drum, cand mașina lor a fost lovita de un camion. In spatele autoturismului tinerilor se afla familia mirelui,…

- Potrivit IPJ Hunedoara, soferul de 19 ani al autovehiculului nu a adaptat viteza intr-o curba, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in santul de la marginea drumului. "Dupa ce a fost transportat la spital, soferul a intrat in stop cardiorespirator si a decedat. Alte trei persoane…

- Un tanar de 20 de ani a murit, vineri dimineata, dupa ce masina sa a fost lovita de trenul InterRegio Baia Mare Bucuresti, in localitatea Fersig, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Maramures, Cecilia Grozavu. La ora 7,11 Politia a fost sesizata…

- Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc sambata dimineata pe DN 15C Targu Neamt – Piatra Neamt. Soferul a pierdut controlul directiei si a intrat intr-un copac de la marginea drumului. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Un tanar de 24 de ani a murit, sambata, dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac de la marginea DN 15C, in zona orașului Targu Neamt, judetul Neamt. Circulația in zona este ingreunata, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul…

- Doi tineri au murit, iar prietenul lor este in stare grava la spital dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent de un copac. Tragedia a avut loc duminica seara, in Tulcea, DN 22 A, intre localitațile Cataloi și Nalbant. In mașina se aflau trei tineri cu varste intre 20 si 30 de ani. Detașamentul…

- Un accident grav a avut loc luni dimineața, 17 iunie, la Racaciuni, in Bacau. Un om a murit și alți doi au fost raniți, dupa ce un TIR a strivit o masina intr-un gard. TIR-ul implicat in accident e inmatriculat in Prahova si transporta fructe. Camionul a trecut prin gard si s-a oprit int-ro anexa a…