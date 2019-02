Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii hunedoreni au fost anunțați in cursul zilei de astazi despre dispariția unui tanar de 32 de ani din municipiul Lupeni. Acesta are și probleme psihice, și a plecat de acasa, ieri dimineața, iar pana acum nu s-a mai intors. Barbatul disparut are urmatoarele semnalmente: 1,70 m inalțime, par…

- Un adolescent belgian, din provincia Namur, și-a pus capat zilelor dupa ce a vizionat un clip video. Mama tanarului de 17 ani este cea care a facut descoperirea șocanta. Familia lui Thibaul este...

- "Cand treci prin momente grele poti vedea ce conteaza cel mai mult", a declarat Florin Andone, atacantul echipei engleze de fotbal Brighton, pentru cotidianul The Daily Telegraph. "Tata a murit cand aveam 10 ani si m-am mutat in Spania cand aveam 12. Mama a intalnit pe altcineva care ne-a ajutat cand…

- Mihai Tarziu, un fost polițist, este viceprimarul comunei ieșene Lungani. Omul a fost victima unui tanar care l-a injunghiat in stomac chiar in barul pe care il deține in satul Goești, care face parte din respectiva localitate. Incidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, a dezvaluit mediafax.…

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat sentinta finala intr-un dosar de ultraj in care un tanar din Timisoara a fost trimis in judecata fiind acuzat ca l-a amenintat cu moartea pe politistul care l-a incatusat pentru ca a refuzat sa se legitimeze si a devenit agresiv.

- Un tanar de doar 27 de ani si-a pus capat zilelor marti printr-o metoda neobisnuita. Acesta a izbit cu masina personala, cu care rula cu viteza, stalpul unei pasarele din Bistrita. Desi era casatorit de doar un an si jumatate acesta deja avea probleme in casnicie, astazi pronuntandu-se divortul legal…

- Familia unui barbat aflat in moarte cerebrala, in urma unui accident de masina in Baia Mare, si-a dat acordul pentru donarea de organe, a anuntat, sambata seara, Ministerul Sanatatii (MS).