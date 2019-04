Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala din Timisoara avertizeaza ca numarul tinerilor care consuma substante interzise este in crestere, intr-o singura saptamana fiind depistate sase cazuri de tineri care consumau substante interzise pe strada. Unele dintre victime au fost gasite inconstiente.

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au reținut pentru 24 de ore doi tineri banuiți de comiterea infracțiunilor de furt calificat, furt in scop de folosința și conducerea unui vehicul fara permis. Conform probatoriului administrat, in noaptea de 29/30 martie, un…

- Un tanar de culoare a fost luat la pumni de un roman in Pasajul Vulturul Negru din Oradea, in bataie fiind angrenati ulterior mai multi tineri, protagonistii fiind cautati acum de politistii care au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice.

- Politistii din Caras-Severin au avut parte de un caz mai putin obisnuit la testul pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere. Un tanar care susținea examenul auto a sunat un prieten atunci cand a vazut intrebarile.

- Un sirian, in varsta de 27 de ani, suspectat ca a participat, ca membru al gruparii Statul Islamic (SI), la decapitari in tara sa, a fost arestat si plasat in detentie, a anuntat justitia ungara, relateaza Reuters si AFP.

- A vrut sa scape de polițiști pentru ca s-a urcat la volan fara permis, dar s-a oprit intr-un gard. Dosar penal pentru un tanar din Turda La data de 2 februarie 2019, in jurul orei 19.00, in timp ce actionau pe strada Poet Andrei Muresanu din Ocna – Mures, politistii rutieri au facut semnal pentru […]…

- Un tanar din Turda a provocat accident rutier, incercand sa scape de politistii care incercau sa-l opreasca in trafic, la Ocna Mures. A ajuns cu masina intr-un gard si apoi a fost prins de oamenii legii. Acestia au constatat ca tanarul nu avea permis. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 19.00,…

- Horoscop 2 februarie 2019. Sambata este o zi cu certuri cu persoana iubita pentru o zodie și cu o schimbare importanta pentru alta. Alți nativi vor fi nevoiți sa faca unele eforturi pentru a repara o relație ori pentru a gasi un raspuns.