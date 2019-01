Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in localitatea Ulmi din județul Dambovița. Un tanar de 32 de ani a fost gasit mort in baie. Cei care au descoperit nenorocirea au fost chiar parinții barbatului. Tanarul a fost gasit, duminica, fara suflare, in timp ce facea baie. Parinții l-au gasit inconștient și au au sunat imediat…

- Sambata, 5 ianuarie 2019, membrii unei familii din Municipiul Sebeș au reclamat polițiștilor faptul ca un barbat de 39 de ani, din Petresti, s-a manifestat violent fata de concubina sa si fata de sora acesteia. Politistii au intervenit imediat, iar in urma aplicarii formularului de evaluare au dispus…

- Din data de 28 decembrie 2018 poliitii brileni pot emite ordine de protecie provizorii.În data de 28.12.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Comun al Ministerului Afacerilor Interne i Ministerului Muncii i Justiiei Sociale nr. 1462.5782018 privind modalitatea de gestionare a c...

- Un barbat din localitatea Matasari a murit pe masa de operație a Spitalului Județean Gorj. Pensionarul de 69 de ani suferise degeraturi la ambele picioare și, pana sa ajunga la Spitalul Județean, a fost internat timp de trei zile la Spitalul Municipal Motru. Familia ii acuza pe medicii din Motru ca…

- Incident șocant in aceasta dimineața! Un polițist de la Transporturi Feroviare Oravița a fost gasit mort, alaturi de iubita sa. Alarma a fost data de mama barbatului, dupa ce acesta nu mai raspundea la telefon și nici la ușa. Cei doi locuiau intr-un bloc ANL din Oravița. Speriata, femeia a alerta autoritațile.…

- O eleva in varsta de 16 ani, de la Colegiul National I. C. Bratianu, din orasul Hateg, judetul Hunedoara, a fost transportata la spital, marti, dupa ce ar fi fost batuta de fratele unei colege de clasa, in urma unui conflict spontan. Politia face ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ancheta la o școala din Cluj. Acolo, parinții elevilor de clasa a VII-a protesteaza fața de modul abuziv in care se comporta profesorul de matematica cu copiii. Parinții copiilor susțin ca deseori cadrul didactic ii jignea, le vorbea urat și ii pedepsea.

- Atat numarul faptelor de violența domestica cat și ordinele de protecție emise de catre autoritați au crescut in 2018 fața de anul precedent, arata autoritațile, ca urmare a faptului ca din ce in ce mai multe victime aleg sa reclame agresiunile la poliție10 la suta din totalul agresiunilor…