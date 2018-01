Stiri pe aceeasi tema

- Florin Oprea, militarul care și-a ucis iubita intr-un coafor din Titu, a mai fost cercetat penal pentru acte de violența, in 2011. Atunci, barbatul ar fi șicanat in trafic mașina in care se aflau fosta soție și iubitul acesteia. Militarul a franat brusc in fața mașinii fostei soții, Mihaela Oprea, a…

- Florin Oprea, are 36 de ani si este plutonier la o unitate militara. Martorii spun ca a intrat în salon si s-a napustit asupra tinerei si a înjunghiat-o. Apoi a fugit pe strada si s-a urcat într-un taxi.

- Una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, Paula Chirila și-ar fi dorit sa fie make-up artist in cazul in care nu ar fi fost atat de apreciata de public. Fosta prezentatoare TV ne-a marturisit ca sta extrem de bine nu doar la partea practica, ci și la teorie. In timp ce multe femei ajung sa nu…

- Andrei Arșavin are o fosta nevasta foarte geloasa. Cand Alisa l-a vazut pe fotbalistul rus intr-un filmulet impreuna cu modelul Olga Semenova, luand masa la un restaurant din Alma Ata, a luat foc. A trecut la actiune și, dandu-se agent al Serviciilor de Securitate, și-a contactat, pe retelele de socializare,…

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american, scrie adevarul.ro.

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american.

- RASTURNARE DE SITUATIE IN ANGLIA TACERE… Genu Armeanu, vasluianul acuzat de autoritatile engleze ca a omorat-o pe fosta iubita, Elisabeta Lacatusu, nu isi recunoaste fapta. Acesta a fost prezentat, saptamana trecuta, in fata instantei de judecata din Londra, unde a negat ca el ar fi autorul crimei.…

- Mircea Badea are o relație de ani buni cu Carmen Bruma, impreua cu care are și un copil. Puțina lume știe ca celebrul prezentator a trait o adevarata poveste de dragoste alaturi de alta femeie, inainte sa o cunoasca pe Carmen Bruma.

- Beyonce de Romania a primit, dupa luni bune, prima veste buna, imediat dupa Revelion. Astfel, fosta iubita a lui Nicolae Guța are toate motivele sa fie, acum, fericita, cu atat mai mult cu cat, in preajma Sarbatorilor de Iarna avea emoții cu privire la starea ei de sanatate.

- Crima pasionala in Anglia CRIMA…. Barbatul si-a ucis fosta iubita cu zeci de lovituri de cutit, dupa ce ar fi prins-o cu patronul unui magazin la care aceasta lucra. TRAGEDIE…Genu Armeanu, un vasluian in varsta de 45 ani, este banuit ca a comis o crima oribila in Marea Britanie. Victima este nimeni…

- Adrian Pearce, un britanic in varsta de 64 de ani, a pastrat nedesfacut un cadou pe care l-a primit de la fosta lui iubita la Craciunul din 1970. Avea 17 ani cand a fost parasit de fata de care era indragostit și nu a mai avut niciodata curiozitatea sa deschida cadoul primit de la ea. „Ea mi-a oferit…

- Sergiu Curca, un tanar de 22 de ani, solist de muzica populara, a fost gasit mort in locuinta sa din Lipova, primele cercetari ale Politiei Judetene Arad aratand ca tanarul s-a sinucis. Trupul neinsufletit al tanarului a fost descoperit de catre tatal acestuia. "A fost gasit mort in locuinta…

- Alina Borcescu, iubita lui Sergiu Curca, este devastata de durere, dupa ce a aflat ca ca partenerul ei și-a pus capat zilelor in prima zi a noului an 2018. Tanara din județul Arad a primit zeci de mesaje de condoleanțe de la apropiați, dupa ce și-a pus o fotografie in intregime neagra pe profilul de…

- Otrava inghitita de croatul bosniac Slobodan Praljak, care s-a sinucis in fata judecatorilor Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY) de la Haga, nu era in niciun caz detectabila, a anuntat duminica TPIY publicand rezultatul unei anchete interne, scrie AFP, citat de Agerpres .…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Arges condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in primavara anului trecut si-a ucis iubita in varsta de 17 ani, pe tatal si pe bunicul acesteia a murit la Penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa, prima ipoteza a anchetatorilor fiind ca s-a sinucis.

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Arges condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in primavara anului trecut si-a ucis iubita in varsta de 17 ani, pe tatal si pe bunicul acesteia a murit la Penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa, prima ipoteza a anchetatorilor fiind ca s-a sinucis.

- Un barbat din apropierea Dejului a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce-si santaja fosta iubita. El avea poze compromitatoare cu aceasta si ar fi amenintat-o ca le va face publice daca nu ii ofera 5.000 de euro.

- Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii Domnului a reginei Elisabeta a II-a si a printului Philip la Sandringham, familia regala britanica organizeaza celebra vanatoare de Craciun. Dar in acest an, aceasta traditie este oarecum bulversata, ca multe altele,…

- Capitanul unui iaht si-a impuscat mortal iubita si apoi s-a sinucis. Tragedia care a indoliat doua familii s-a petrecut cu cateva zile inainte ca barbatul sa o ceara de sotie pe partenera sa. Acesta urma sa-i ofere inelul de logodna chiar de Craciun, scriu cei de la Daily Mail.

- La scurt timp dupa ce Florin Salam a declarat ca nu are niciun gand de impacare, Roxana Dobre s-a afisat alaturi de o tanara, intr-un club. Aspectul la care nu a fost atenta Roxana Dobre tine tocmai de gramatica limbii romane.

- Fosta jucatoare de tenis Anna Kournikova si cântaretul Enrique Iglesias au devenit la sfârsitul saptamânii trecute parinti de gemeni, potrivit site-ului specializat în celebritati TMZ, citat marti de EFE.

- Enrique Iglesias și Anna Kurnikova au devenit parinți. Fosta jucatoare de tenis in varsta de 36 de ani a nascut doi copii, un baiat și o fata. Cei doi copii, Nicholas and Lucy, au venit pe lume weekendul trecut, in Miami, Florida, anunța TMZ citat de DailyMail.

- Rebecca Batchelor din Marea Britanie a folosit zeci de mii de lire sterline furate de la pensionari, pentru a duce un stil de viața extravagant. Nu a fost ea hoața, ci una dintre persoanele care a beneficiat. Iubitul ei și fratele acestuia convingeau mai mulți pensionari sa faca mici investiții intr-o…

- Salman Khan, din nou in centrul atentiei, cu fosta lui iubita, Katrina Kaif. Starul de la Bollywood, alaturi de intreaga familie, a participat la un important eveniment al celei care e supranumita mama din filme a lui Salman.

- Beyonce de Romania trece prin momente cumplite. Fosta iubita a lui Nicolae Guta este transfigurata de durere, dupa ce medicii i-au spus ca este suspecta de cancer. Ea va face in curand un nou set de analize, in urma caruia va afla daca are sau nu temuta boala. Ultimele fotografii postate de Beyonce…

- Faye Howard, 23 de ani, i-a trimis un mesaj de adio fotbalistul Billy O'Brien. Ea se simțea "o povara" din cauza unor probleme intestinale, potrivit mirror.co.uk. Fotbalistul a alertat poliția dupa ce a primit mesajul. Tanara a fost gasita spanzurata de un copac in parcul Dunham Massey.…

- Problema mersului in somn este cunoscuta de toata lumea, insa cazurile in care barbatii comit actul de viol, act savarsit in somn, sunt mai rare. Tom, barbatul care si-a violat fosta iubita in somn, sustine ca nu isi aminteste nimic din ceea ce fosta lui iubita afirma ca a facut.

- Un polițist iși incolțește fosta iubita in timp ce aceasta iși plimba cainele, o impușca și apoi se sinucide. Imaginile cu momentele terifiante au fost surprinse de camerele de supraveghere, scrie libertatea.ro.

- Fosta iubita a lui Mihai Bendeac este insarcinata. Cea care a dezvaluit asta a fost prietena ei, Delia, care a postat pe contul de socializare, prima imagine cu burtica de gravida. Andreea Popescu mai are foarte puțin pana va deveni mama, pentru prima oara. Delia a postat pe o retea de socializare…

- Andi Moisescu formeaza un cuplu cu Olivia Steer si se bucura impreuna de cei doi copii pe care ii au impreuna. Inainte de a-si cunoaste sotia, prezentatorul a avut o relatie frumoasa, de cinci ani, cu o femeie care, intre timp, a devenit milionara in euro.

- Scene incredibile s-au petrecut duminica dimineata pe DN 17, la intrarea in Sadova dinspre Campulung Moldovenesc. Ceea ce parea a fi initial un accident usor, cu pagube materiale, s-a dovedit a fi mult mai mult de atat. Un tanar in varsta de 28 de ani, din Sadova, a fost protagonistul unor scene ...

- Celebrul actor francez Alain Delon a trecut printr-o perioada de depresie dupa moartea actriței Mireille Darc in luna august. Revista saptamanala Closer, aceeași care a dezvaluit relația secreta dintre fostul președinte Hollande și actrița Julie Gayet, a publicat pe coperta o fotografie…

- Diana Constantin a devenit cunoscuta dupa ce a participat la show-ul de televiziune “Insula Iubirii”, unde a dezvaluit ca a avut o relatie cu Liviu Varciu. Recent, pe contul personal de socializare, bruneta a anuntat ca si-a gasit un loc de munca.

- Iubita de 33 de ani a lui Rowan Atkinson, cunoscut pentru rolurile lui Mr Bean, a aflat ca este incarcinata, iar actorul de 62 de ani va deveni tata pentru a treia oara, scrie Daily Mail. Louise Ford, de 33 de ani, și iubitul ei, celebrul comediant Rowan Atkinson vor deveni parinți in urmatoarele saptamani.…

- Denisa Nechifor a tras o sperietura graznica dupa ce fiica sa a suferit un mic accident. Cel supranumit „Prințul” a avut o relație cu Bianca Dragușanu și are o fetița, Rania , din relația cu Denisa Nechifor, cea in care fostul sportiv are incredere oarba in ceea ce privește creșterea copilului lor .…

- Teologul si scriitorul Cristian Badilita a reactionat dur dupa ce a aflat ca Principele Nicolae a fost tinut pe la “usa familiei Duda” si nu a fost lasat sa iti vada pentru ultima data in viata bunicul. Regele Mihai I se afla pe patul de moarte, dupa ce starea de sanatate i s-a agravat.

- Tribunalul Timis a stabilit cati ani va sta la puscarie Alexandru Marcel, individul care si-a ucis cu toporul iubita pentru faptul ca aceasta l-a parasit. Verdictul vine la exact patru luni de cand criminalul a fost prins de politisti in apropierea casei sale aflata la cativa pasi de fosta groapa de…

- Legendarul solist al trupei Rolling Stones, Mick Jagger, in varsta de 74 de ani, a fost fotografiat de paparazzi cu iubita sa, Noor Alfallah, care are doar 22 de ani. Cei doi au fost vazuți impreuna la Paris, unde trupa Rolling Stones s-a aflat in turneu. Potrivit Daily Mail , se pare ca Mick Jagger…

- Calin Geambașu a divorțat dupa cinci ani de relație și a refuzat sa se mai recasatoreasca, cu actuala iubita, care ii este alaturi de 10 ani. „Dupa șapte ani de discuții, prin cateva intrebari simple, am facut un set clar de lucruri asupra carora sa nu mai revenim asupra lor niciodata. Ea a avut un…

- Fosta si actuala iubita a lui Philipp Plein au inceput razboiul pentru inima lui pe internet. Si, la cateva zile, dupa ce Morgan Osman si Andreea Sasu si-au aruncat vorbe acide, romanca a inceput antrenamentele de autoaparare. Mai mult, focoasa vedeta a facut publice si cateva dintre schemele invatate…

- La citeva zile dupa anunțul sau, ca divorțeaza de prezentatoarea TV Anișoara Loghin, Dorin Chirtoaca a fost fotografiat cu fosta sa iubita - jurnalista Ala Boțan, intr-un mall din București. Cei doi au fost surprinși in departamentul cu textile și decorațiuni pentru casa. Se intimpla in octombrie,…

- Ala Botan s-a casatorit cu un om de afaceri și a optat pentru o ținuta de prințesa la nunta sa. A purtat o rochie alba, dintr-o combinație de dantela și tul. A avut un voal lung, pana in pamant, si pe cap a purtat o diadema. Proaspetii casatoriti sunt impreuna de un an de zile. Edilul…