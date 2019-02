Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 63 de ani a fost gasit mort, sambata, intr-o padure din zona Cota 1000 din judetul Dambovita. Omul locuia fara forme legale in Targoviște și plecase de acasa in urma cu 10 zile. Este vorba despre un un bucatar din Targoviște, care a disparut dupa ce a lasat un mesaj misterios. Descoperirea…

- Un tanar a murit electrocutat din cauza telefonului sau mobil. Barbatul a folosit dispozitivul ascultand ceva la caști, in timp ce acesta se afla la incarcat.Barbatul, Kritsada Supol, in varsta de 23 de ani, a fost gasit fara suflare in apartamentul in care locuia cu chirie.

- Deputatul Claudia Gilia, presedinte OFSD Dambovita a demarat un proiect foarte important dar si indraznet prin care doreste revigorarea activitatii culturale, creative și educative a comunitaților dambovitene. De Ziua Culturii Nationale, 15 ianuarie, prin implicarea directa a deputatului Claudia…

- Un barbat din Dambovita este acuzat de lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere si parasirea locului accidentului, el fiind retinut de politistii de la Racari.

- UPDATE Patru persoane au fost internate in spitalul municipal Fagaras, intre care si un copil de 12 ani, in urma accidentului care a avut loc joi pe DN 1 in zona localitatii Mandra, spune purtatorul de cuvant al ISU Brasov. ”In urma accidentului au ajuns la Spitalul municipal din Fagaras patru persoane…

- Un tanar din Varfuri a fost gasit mort in casa, in aceasta dimineața. Trupul barbatului de 32 de ani a Post-ul DAMBOVIȚA: Un tanar a murit dupa un chef cu prietenii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Catalin Vulturar, cel mai tanar jucator care a evoluat vreodata in Liga 2 de fotbal. Jucatorul in varsta de numai 14 ani a debutat, astazi, pentru UTA, in partida incheiata la egalitate, scor 1-1 (Dumitrașcu 81 / C. Rus 67), din deplasare, cu Farul Constanța, in etapa a 21-a din Liga 2 . Antrenorul…

- IPJ Dambovița a anunțat ca polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat pe raza municipiului Targoviște un tanar, de 24 Post-ul TARGOVIȘTE: Tanar drogat, prins de poliție intr-un filtru rutier de rutina apare prima data in Gazeta Dambovitei .