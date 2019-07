Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani este suspectul principal in cazul agresiunii asupra a doi copii din Prejmer, care au fost injunghiați in timpul nopții de sambata spre duminica, in timpul unui festival de muzica populara. Polițiștii brașoveni l-au reținut pe barbat, conform Mediafax.Citește și: Traian Basescu…

- Judecatorul Corina Alina Corbu, presedinte al Sectiei de contencios administrativ din cadrul ICCJ, este singurul magistrat care și-a depus candidatura pentru ocuparea funcției de președinte al instanței supreme. Termenul limita pana la care puteau fi depuse candidaturile a expirat luni, 1 iulie, la…

- Valer Dorneanu a fost reales, marti, prin vot secret, cu majoritatea voturilor judecatorilor, in functia de presedinte al Curtii Constitutionale pentru un mandat de trei ani. Fostul sef al Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, Gheorghe Stan, si fostul judecator al Curtii de Apel Constanta,…

- Zeci de persoane primesc ajutor medical, duminica, in zona stațiunii Cheile Gradiștei, din Brașov, unde se aflau in excursie, transmite Mediafax. Turiștii au intre 2 și 60 de ani. Potrivit ISU Brașov, doua echipaje SMURD și doua ambulanțe SAJ acorda ingrijiri medicale unui numar de 17 persoane, intre…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a ramas fara permis de conducere sambata noapte dupa ce a fost prins de politisti ca circula cu 103 kilometri/ora in Bucuresti. Surse din poliție, citate de Mediafax, au precizat ca viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a fost sanctionat de politisti…