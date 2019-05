Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani din județul Neamț a fost reținut de poliție sambata. Acesta este suspectat ca a lovit un barbat in varsta de 51 de ani cu pumnii și cu o coada de topor, in urma unui scandal. Victima a murit. Barbatul de 51 de ani a fost omorat in noaptea de vineri spre sambata in satul…

- Un tanar de 18 ani din județul Neamț a fost reținut sambata, fiind suspectat ca a lovit un barbat de 51 de ani cu pumnii și apoi cu o coada de topor, dupa ce s-au certat. Barbatul lovit a murit, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Neamț, un barbat a fost omorat in noaptea de…

- Un barbat in varsta de 24 de ani, este acuzat ca și-a a ucis bunica, mama și sora sa, tragedia avand loc intr-o casa situata intr-o zona la vest de capitala Panamei, potrivit Poliției Naționale din Panama

- Un barbat in virsta de 30 de ani, din Rediu, care a comis o lista intreaga de infractiuni rutiere, n-a avut astimpar in arest la domiciliu si a ajuns in arestul Politiei. “La data de 21martie a.c., politistii Sectiei de Politie Borlesti au identificat si retinut un barbat de 30 de ani, din Rediu, care…

- A baut bine, dupa care s-a dus acasa și, pus pe scandal, și-alovit tatal cu pumnii și picioarele, apoi a trecut la iubita și la copil. Un barbat din județul Neamț a fost reținut dupa ce și-a lovit cu bestialitate parinții, concubina, dar și propriul copil, de doar șase ani.

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui ABDURASIT HAKAN, in varsta de 20 de ani, din municipiul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 februarie a.c., in jurul orei 13:00, acesta a plecat de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1,70 m,…

- Un barbatul de 32 de ani, din Salciua, si-a omorat un vecin din motive de gelozie și a fost condamnat la 6 ani si 10 luni de inchisoare. El a fost trimis in judecata pentru infractiunile de omor si violare de domiciliu. In luna octombrie, inculpatul Bega Ioan Alin a intrat in casa unui batran […] The…