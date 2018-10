Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost lovite de o mașina condusa de un tanar fara permis, la Cluj-Napoca. Accidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 12,15, pe strada Cantonului. Din primele informații, doi pietoni au fost acrosati de un autovehicul, condus de un tanar in varsta de 18 ani. Intr-o curba, din cauza vitezei,…

- 20 de oameni si-au pierdut viata in cel mai grav accident rutier produs in Statele Unite in ultimii 13 ani. O limuzina care transporta patru surori, pe sotii lor si alte rude a ignorat indicatoarele rutiere si a lovit violent o masina de teren stationata, fara pasageri. Soferul si toti cei 17 pasageri…

- Șosea insangerata in Turcia, unde s-a produs un cumplit accident rutier, in urma caruia o tanara de 32 de ani, fosta candidata la Primaria Blaj, și parinții sai au murit in urma impactului. Alte trei persoane au suferit rani foarte grave, iar medicii turci se lupta ca sa-i țina in viața. Cu toții plecasera…

- Tragedia s-a petrecut in Huedin. Autorul accidentului, un tanar de 31 de ani, circula cu viteza și n-a mai putut controla mașina intr-o curba. A intrat pe contrasens, unde a izbit in plin o mașina care cirucla regulamentar. In urma impactului, șoferul vinovat și doi pasageri din cealalta mașina și-au…

- Tanarul avea castile in urechi si a traversat strada fara sa se asigure, dupa ce a coborat din autobuzul cu care mergea la scoala. Soferul autocarului nu a mai putut sa faca nimic pentru a evita impactul. Baiatul a fost transportat in stare grava la spital, insa medicii nu au mai putut face nimic…

- “La data de 10 septembrie, în jurul orei 23.50 politistii si jandarmii au depistat pe strada Aurel Vlaicu un barbat de 21 de ani din Cluj-Napoca care conducea un autoturism desi nu este detinator de permis de conducere. Barbatul era însotit de ati trei tineri cu vârsta cuprinsa…

- Accidentul s-a produs la marginea localitatii aradene Sambateni, pe DN 7 - drum foarte aglomerat de cateva zile, in contextul intrarii in tara a mii de masini -, unde soferul unui camion s-a angajat intr-o depasire in curba, iar vehiculul a izbit frontal un microbuz fara pasageri. Potrivit…

- Doua sacoșe pline cu lire sterline au fost gasite de polițiști intr-o mașina care s-a rasturnat, in timpul nopții de duminica spre luni, pe DN 71, in localitatea Mircea Voda, din județul Dambovița. Șoferul, care era singur in mașina, a murit in urma accidentului, potrivit Mediafax.Potrivit…