Un tânăr de 17 ani a înjunghiat mortal un bărbat în județul Suceava Un tanar in varsta de 17 ani din Suceava a fost retinut duminica, dupa ce a injunghiat mortal un barbat in urma unui conflict izbucnit in discoteca. Tanarul era cu un prieten de 18 ani, intr-un bar din Liteni, județul Suceava. unde s-au intalnit cu victima, de 24 de ani. Acolo, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a avut loc un conflict verbal intre cei trei, dupa care, aparent, lucrurile s-au linistit si au parasit toti localul. Pe drum drum insa, tanarul de 17 ani l-a injunghiat pe barbat de mai multe ori cu un briceag si impreuna cu prietenul l-au abandonat in drum. Victima s-a tarat pana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 17 ani din localitatea Rotunda a fost retinut duminica, dupa ce a injunghiat un barbat, care a decedat la scurt timp, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, agresorul se afla cu un prieten, in varsta de 18…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna damboviteana Sotanga, a fost retinut dupa ce si-a injunghiat tatal, in urma unui conflict spontan. Cea care a sunat la 112 a fost chiar sotia vicitmei.

- Un barbat de 44 ani, din Galati, a fost injunghiat mortal, in noaptea de joi spre vineri, pe o strada din apropierea Scolii nr. 20 din localitate. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Galati, barbatul zacea inconstient pe caldaram, avand o rana la cap si o lovitura de cutit in zona pieptului.…

- Un barbat de 42 de ani a fost ucis, in noaptea de joi spre vineri, in apropierea unei școli din orașul Galați, informeaza Mediafax. Primele informații arata ca barbatul a avut un conflict cu mai multe persoane, pe strada, și a fost lovit cu cuțitul in piept.Deoarece ancheta este in plina ...

- Un barbat de 42 de ani a fost ucis, în noaptea de joi spre vineri, în apropierea unei școli din orașul Galați. Primele informații arata ca barbatul a avut un conflict cu mai multe persoane, pe strada, și a fost lovit cu cuțitul în piept. Deoarece ancheta este în plina…

- Un barbat de 37 de ani, tatal a doi copii, a fost la un pas de a-și pierde viața dupa ce a fost injunghiat de 11 ori de un tanar de 25 de ani. Neil Pearce, care avea paralizie la ambele membre inferioare...

- Un accident rutier mortal a avut loc intre localitatile Branistea si Vasile Alecsandri din judetul Galati.Potrivit IPJ Galati, victima este un barbat in jur de 50 60 de ani, cu identitatea, deocamdata, necunoscuta, care a traversat neregulamentar."Soferul care l a acrosat a patruns apoi, pe sensul opus…