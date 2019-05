Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pe plaja din Statiunea Mamaia, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea in zona Hotelului Doina, un adolescent de 16 ani s ar fi inecat in mare. ...

- La data de 20 mai a.c., politistii au fost sesizati prin 112 de catre o femeie de 40 de ani, din Bistrita despre faptul ca, in timp ce se afla in depozitul unui magazin din Bistrita i s-a sustras portmoneul in care avea suma de 400 de lei. Ca urmare a cercetarilor efectuate, politistii Biroului Ordine…

- Un tanar pe nume Artiom Grigorița este cautat cu disperare de rude. Sora acestuai a scrie pe pagina sa de Facebook ca baiatul a plecat intr-o direcție necunoscuta și i-ar fi trimis mesaje pe care ea nu le-a ințeles.

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost arestat preventiv, iar un barbat de 32 de ani este cautat de politisti, dupa doua tentative nereusite de talharie inregistrate marți seara, pe raza municipiului Brasov. Potrivit polițiștilor, o persoana a fost atacata de doi barbați, pe strada Tablei din cartierul…

- Astazi, 14 aprilie, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au fost solicitați pentru a efectua lucrari de descarcerare dupa producerea unui accident grav de circulație in apropierea orașului Drochia, pe traseul R-7.

- Patru persoane au ajuns, aseara, la Spitalul Județean de Urgența Constanța, dupa un carambol cu trei mașini provocat de un șofer de 21 de ani care a vrut sa intoarca pe linia dubla continua. In aceasta dimineața, a avut loc un alt accident auto, soldat cu ranirea șoferului, care a mers singur la spital.…

- Doua cadavre au fost gasite decedate, miercuri, 10 aprilie, in lacul Tabacarie din Constanta și altul in Canalul Dunare-Marea Neagra. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta a fost anuntat de existenta a doua cadavre in ape, la scurt timp unul dupa celalalt. Unul a fost semnalat in lacul…

- Doi barbați de 60 de ani au fost gasiți, duminica seara, morți într-o locuința din Medgidia, cel mai probabil intoxicați. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Constanța, echipele de intervenție au fost chemate, duminica seara, pentru deblocare ușii unui apartament…