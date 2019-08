Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de aproximativ 25 de ani a murit dupa ce a fost decapitat de un tren, in zona podului CFR din zona Micalaca, in Arad. „Este vorba de un tanar de aproximativ 25 de ani, accidentat mortal pe podul CFR Micalaca – Aradu Nou de trenul Regio 2604, care circula pe direcția […] Articolul…

- Un oradean in varsta de 3 ani a devenit cel mai tanar inventator pe plan mondial. Acesta și-a prezentat invenția la Salonul de Inventii si Inovatii „Traian Vuia” ce se desfașoara in aceaste zile la Timișoara. Elian Farcaș a reușit la trei ani sa inventeze un dispozitiv ce lanseaza baloane de sapun,…

- Un tanar, in varsta de 18 ani, care a intrat joi seara in apele bratului Borcea, este cautat si la aceasta ora de salvatori. Pompierii din Ialomita au fost alertati chiar de fratele victimei, care, desi, a sarit in apa, nu a putut sa-l aduca la mal.

- Polițiștii locali au efectuat, zilele acestea, o acțiune fulger in Complexul Studențesc din Timișoara, ca urmare a unor sesizari. Astfel, oamenii legii au constatat ca mai multe firme au probleme grave in ceea ce privește curațenia pubelelor de colectare a deșeurilor și modul de precolectare a resturilor,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar, de 18 de ani, disparut de pe raza localitații Timișoara. „La data de 24 mai a.c., Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei tanar, de 18 de ani. La…

- Conducerea Scolii Generale numarul 11 din Botosani a declansat, luni, o ancheta, iar Inspectoratul Scolar Judetean a trimis doi inspectori in control la gradinita „Floare de Colt", unde un copil de patru ani a iesit din incinta, s-a urcat intr-un tramvai si a mers pana la capatul liniei. Angajatii societatii…

- Un tanar in varsta de 18 ani din Timișoara este dat disparut de mai bine de trei zile. Robert Cristian Dinu a disparut joi, in data de 23 mai, atunci cand a plecat de la domiciliul sau de pe strada Dropiei, catre Liceul de Arte Plastice, unde este elev. Tanarul nu a mai revenit pana ... The post Elev…

- Oamenii legii continua acțiunile comune impreuna cu jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș, cu controlorii STPT sau chiar singuri, acțiuni care au loc periodic. Scopul este prevenirea furturilor de buzunare și din poșete, dar și luarea masurilor legale in cazul altor…