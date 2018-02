Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 25 de ani, din județul Gorj, s-a ales cu dosar penal dupa ce a ranit grav un pieton, pe DN66, in zona Daranești (mun. Petroșani). Tanarul mergea pe direcția Petroșani-Tg. Jiu și, pe fondul neadaptarii vitezei l...

- Accident grav in aceasta dimineața in municipiul Petrosani. Un barbat de 58 de ani a fost lovit de un autoturism care mai inainte intrase pe contrasens si acrosase o ambulanta ce transporta un pacient la spital. “Pacientul si soferul ambulantei ...

- Un pieton a fost ranit grav in urma unui accident care a avut loc sambata pe DN 66, pe raza municipiului Petrosani, barbatul de 58 de ani fiind lovit de un autoturism care mai inainte intrase pe contrasens si a acrosat o ambulanta ce transporta un pacient la spital, scrie AGERPRES.Citeste…

- Un pieton a fost ranit grav in urma unui accident care a avut loc sambata pe DN 66, pe raza municipiului Petrosani, barbatul de 58 de ani fiind lovit de un autoturism care mai inainte intrase pe...

- Oamenii legii din orașului Balcești au reținut, ieri, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Balcești, un barbat de 28 de ani, din localitate, care ar fi accidentat mortal un pieton, in Balcești. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, pe ...

- Polițiștii Poliției orașului Balcești au reținut, luni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Balcești, un barbat de 28 de ani, din localitate, care ar fi accidentat mortal un pieton, in Balcești. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, la data ...

- O fata de 15 ani a fost lovita in aceasta seara pe o trecere de pietoni din cartierul Broșteni de catre un șofer neatent. Minora traversa strada regulamentar prin dreptul supermarketului Penny cand a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanța este la fața locului și ii acorda copilei primele…

- Politistii ieseni sunt in alerta dupa ce soferul unui autoturism marca Volkswagen Passat, cu numere de Constanta, nu a acordat prioritate unui pieton si l a izbit in plin. Conform jri.ro, accidentul a avut loc pe strada Sf. Lazar, in dreptul BRD.Imediat dupa impact, conducatorul auto a luat victima…

- Joi, in orașul Mioveni, s-a petrecut un eveniment rutier grav. O femeie a fost spulberata de un autoturism. Accidentul s-a produs in cartierul Racovița din orașul Mioveni. Martorii accidentului au apelat numarul de urgența 112, cerand intervenția unei ambulanțe și precizand ca victima este inconștienta.Victima…

- Soferul unui autoturism marca Volkswagen Passat, cu numere de Constanța, nu a acordat prioritate unui pieton si l-a izbit in plin. Incidentul s-a petrecut pe strada Sf. Lazar, in Iasi. Imediat dupa impact, conducatorul auto a luat victima de pe partea carosabila, a transportat-o pe trotuar dupa care…

- Cinci tineri buzoieni au ajuns marți la Spitalul Județean Braila, unul fiind in stare grava, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN2B, in localitatea Baldovinești. Vinovat de producerea accidentului este un tanar din Rm. Sarat, prea grabit, care s-a angajat in depașirea unui transport agabaritic,…

- Un pieton a fost accidentat de tren, astazi, in jurul orei 12.15. Accidentul a avut loc in pasajul trecere cu calea ferata de la Tișița. La fața locului a ajuns un echipaj de ambulanța. Vom reveni cu informații.

- Un tanar in varsta de 28 de ani a fost injunghiat miercuri, 24 ianuarie, de un necunoscut, in apropiere de sediul IPJ Calarasi, in zona stadionului. Incidentul i-a revoltat pe calarasenii care au asistat la interventia greoaie a echipajului de la Ambulanta. Victima a fost gasita plina de sange pe o…

- Soarta crunta pentru un pieton ucis intr-un accident in Moisei, județul Maramureș. Barbatul a fost spulberat o mașina scapata de sub control de un șofer care circula cu viteza. Incidentul șocant a fost surprins de camerele de supraveghere. Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional! Accidentul…

- In urma cu putin timp, un accidentul rutier a avut loc in zona Delfinariu. In eveniment este implicat un autoturism si un pieton. Ambulanta se afla la fata locului.Victima a fost preluata de un echipaj SAJ si transportata la spital.Circulatia in zona este blocata. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Dezrrobirii, zona Academia Navala. Un pieton a fost lovit de o autoutilitara.Victima a fost preluata de o ambulanta. Un echipaj de politie se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, este vorba despre un barbatin varsta de 30 ani, in…

- Un tanar din Iași a murit dupa ce a mancat un covrig, ambulanța sosita la fața locului neputand decat sa constate decesul. Un tanar in varsta de 21 de ani din Iași a murit dupa ce a mancat un covrig. O persoana care se afla langa acesta a sunat la 112 și a cerut ajutor, […] The post Un tanar a murit…

- Accident la Bizighești, pe DN 2/E 85. Un pieton care a traversat fara sa se asigure a fost lovit de un autoturism BMW. Pietonul a fost preluat de Ambulanța și transportat la spital.

- La data de 15 ianuarie a.c., politistii au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele cercetari a rezultat ca, la data de 13 ianuarie a.c. o femeie de 46 de ani, din comuna Manastirea Casin,…

- Barbatul din Malini care a accidentat grav un pieton și a parasit locul faptei, la inceputul saptamanii trecute, a fost arestat preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. Decizia a fost luata vinerea trecuta de magistrații Tribunalului Suceava, care au admis contestația formulata de Parchetul de pe ...

- Un șofer de tir din Suceava a fost implicat intr-un accident rutier mortal pe raza județului vecin, Bistrița-Nasaud. S-a intamplat sambata seara, pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, la ieșirea din Unirea spre Livezile.Conform colegilor de la bistriteanul.ro, tirul inmatriculat in Suceava, ...

- ULTIMA ORA: Aseara, 12 ianuarie, in jurul orelor 20.18, un apel la 112 anunța ca in satul Capușeni, comuna Lipovaț, a fost un conflict pe ulița, un tanar de 22 de ani fiind injunghiat in abdomen. Ambulanța ajunsa la fața locului a constatat ca tanarul, Alin Rotaru, ajunsese acasa mergand pe jos circa…

- Un grav accident rutier a avut loc marți seara in jurul orei 18:00 pe Drumul Județean 161 pe raza localitații Luna de Jos. Din primele informații reiese faptul ca un barbat de 26 de ani din Maguri Racatau in timp ce conducea o autoutilitara, pe fondul neatenției in conducere a acroșat și accidentat…

- Un barbat din Malini a fost pus sub acuzare pentru trei infracțiuni la regimul rutier si reținut in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava dupa ce s-ar fi urcat la volan avand permisul de conducere suspendat, ar fi acrosat un pieton si ar fi parasit locul faptei. Accidentul s-a ...

- Politistii clujeni au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto implicat intr-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, care a plecat de la locul producerii acestuia. La data de 6 ianuarie, in jurul orei 20:35, pe DC 140, pe raza comunei Garbau, in afara localitatii, s-a…

- La data de 5 ianuarie a.c., pe DN 17, in localitatea Tureac, un tanar, de 16 ani, din localitate, in timp ce conducea o autoutilitara, in stare vadita de ebrietate, pe directia de mers spre Vatra Dornei a accidentat doua persoane care circulau in calitate de pieton. Cele doua persoane, de 36 de ani,…

- Un tanar de 23 ani a fost accidentat pe trecerea de pietoni, in aceasta seara, in Micalaca, in zona fostului magazin Billa. Acesta s-a angajat in traversare pe trecerea marcata si semnalizata corespunzator, moment in care a fost lovit de un autoturism condus de un barbat in varsta de 65 de ani. In urma…

- La data de 31.12.2017, la ora 23:57,politistii Politistii Biroului Rutier Pascani au fost sesizati despre faptul ca, pe DN 28 A, in localitatea Motca, din jud.Iasi, s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane, iar soferul a parasit locul accidentului. Din primele cercetari…

- Echipajele de prim ajutor s-au confruntat cu situatii de tot felul in noaptea dintre ani, pompierii demarand cautarile in cazul unui barbat a carui disparitie a anuntat-o sotia, in timp ce medicul Serviciului de Ambulanta a constatat decesul in cazul unui tanar care si-a pus capat zilelor.

- Un pieton care traversa neregulamentar a fost accidentat in aceasta seara pe bulevardul Brailei din Focșani, in zona Casei Județene de Pensii. El a fost lovit de un autoturism Volkswagen și, conform primelor date, este ranit ușor. La fața locului au ajuns polițiștii și o ambulanța SMURD. …

- Miercuri seara, un pieton a fost acrosat de o masina in dreptul localitatii Cioranca. Din primele relatari se pare ca respectiva victima (o femeie) a raspuns la manevrele de resuscitare. Acesta este transportat la spital. Traficul rutier va fi restrictionat

- Un barbat de 39 de ani, din comuna Hida, a fost surprins si accidentat in noaptea de duminica spre luni (24/25 decembrie) de un autoturism, pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalau. Poliția a fost sesizata la ora 00.41, despre faptul ca pe bulevardul Mihai Viteazul a avut loc un eveniment…

- Un batran in varsta de 84 de ani a fost acrosat de un autoturism condus de un sofer aflat in stare avansata de ebrietate, dupa impact conducatorul auto parasind locul faptei. Șoferul avea o alcoolemie de peste 1,5 mg/l alcool in aerul expirat, ceea ce inseamna in mod normal o valoare de peste 3 la ...

- Accidentul mortal a avut loc seara trecuta, pe DN 6, in județul Caraș-Severin pe raza localitații Mehadia. O șoferița, care mergea dinspre Orșova spre Caransebeș a acroșat un pieton care mergea pe marginea drumului. Barbatul accidentat a fost transportat de urgenai la spitalul din Dr. Tr. Severin, insa…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza in localitatea Barsești. Un șofer in varsta de 25 de ani din Peștișani, in timp ce conducea un Iveco dispre Peștișani spre Targu Jiu, a acroșat un pie...

- In cursul zilei de ieri, dupa ora pranzului, polițiștii covasneni au fost sesizați prin numarul pentru apeluri de urgenta 112 despre producerea unui accident rutier in Sf. Gheorghe, pe str. Lacramioarei. Potrivit reprezentantului Compartimentului de relații publice al IPJ Covasna, in urma vericarilor…

- Un sofer neatent a acrosat un pieton in timp ce acesta traversa regulamentar strada. Accidentul a fost provocat de un autoturism cu numere de Timisoara. La fata locului s-au deplasat un echipaj de Politie si unul de la Serviciul Judetean de Ambulanta. SURSA FOTO: grupul de Facebook-IASI si RADAR OFICIAL…

- ULTIMA ORA: Un pieton de 48 de ani, beat, a fost accidentat de o mașina condusa pe DN 11 A, in localitatea Popeni, de un consatean. Accidentul a fost anunțat la orele 6.30, la 112, la fața locului fiind trimis echipajul Poliției Rutiere din Barlad și o ambulanța. Un tanar de 27 de ani, care [...]

- Un autoturism a luat foc luni, 11 decembrie, pe DN 72, in dreptul localitații Stoenești, dupa ce i-a explodat turbina. Șoferul autoturismului a incercat sa stinga incendiul, dar a fost acroșat și accidentat de o duba. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale ala ISU Prahova, o mașina…

- Un biciclist a fost accidentat duminica seara in orasul Rasnov. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgeanta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a precizat ca victima este inconstienta. Pentru a acordarea primului ajutor medical a fost trimis un echipaj SMURD si unul de la Ambulanta.…

- La data de 9 decembrie a.c., a fost sesizata producerea unui accident rutier pe raza localitatii Ramnicelu, pe drumul national 22. Din primele verificari efectuate de politistii rutieri la fata locului a rezultat faptul ca un tanar in varsta de 26 ani, din Ramnicelu, in timp ce se deplasa cu un autoturism…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce un barbat de 51 de ani a fost lovit in plin de o soferita de 35 de ani., care circula neregulamentar pe linia de tramvai.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, pe bulevardul Tomis in zona Rovere Mobili. Din primele informatii un pieton a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada. La fata locului a intervenit un echipaj de la Ambulanta care a acordat primul ajutor victimei. Aceasta…

- Scene halucinante s-au petrecut in noaptea de duminica spre luni pe drumul județean care strabate comuna Moldova Sulița. Totul a plecat de la o sesizare venita luni dimineața, in jur de ora 5.00, cand un localnic a sunat la 112 si a sesizat ca un barbat este cazut pe partea carosabila, fiind ...

- Un tanar in varsta de 26 de ani a fost gasit mort la marginea drumului județean care strabate comuna Moldova Sulița, cu leziuni care au indicat clar faptul ca a fost accidentat mortal de o mașina. Descoperirea a fost facuta ieri dimineața, in jurul orei 5.00, iar o echipa complexa de polițiști ...

- La data de 17 noimebrie a.c, in jurul orei 00.30, politistii rutieri au depistat in trafic un tanar de 22 de ani, din Filipesti, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 49 de ani, din judetul Suceava. Conducatorii auto au […] Articolul…

- La data de 15 noiembrie a.c., in jurul orei 15.00, polițiștii au desfașurat activitați pentru stabilirea imprejurarilor producerii unui accident rutier in Bacau. Din primele verificari efectuate la fața locului a rezultat ca un barbat de 45 de ani, din comuna Buhoci, care conducea o autoutilitara pe…

- În data de 10.11.2017 în jurul orelor 12.00 un conductor auto în vârst de 31 ani în timp ce conducea auto pe oseaua RâmnicuSrat din municipiu surpinde i accidenteaz un pieton în vârst de 18 ani care se angajase în traversarea strzii prin loc nepermis.&Ici...

- Un preot din comuna galațeana Schela a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce, duminica seara, fiind sub influența bauturilor alcoolice la volan, a accidentat mortal un pieton și a fugit de la locul faptei. ...