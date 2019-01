Stiri pe aceeasi tema

- "In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor prognozate, vor fi activate grupele operative si suplimentate efectivele, pentru asigurarea interventiei imediate la solicitarile cetatenilor", arata sursa citata. Conform informarilor transmise de Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare cod galben de viscol si ninsori pentru sapte judete din zona Moldovei, respectiv Buzau, Vrancea, Galati, Vaslui, Bacau, Neamt si Iasi, valabila de joi seara, de la ora 22.00 pana vineri, la ora 12.00.

- Vremea 21 decembrie debuteaza cu avertizari de tip nowcasting de ceața densa, chiciura și polei. Vremea 21 decembrie anunța vreme inchisa in majoritatea teritoriului. Pana in jurul pranzului se vpr menține fenomenele de ceața densa, ploi slabe care se transforma in polei, depuneri de chiciura sau gheața.…

- ANM a emis, luni dimineața, atentionari cod galben de ceata si polei in 14 judete. Judetele vizate de codul galben de ploaie și polei sunt, pana la ora 9.30, Ialomita, Giurgiu și Calarasi, pana la ora 10.00 Harghita, Botosani și Iasi, iar pana la ora 11.00 Suceava, Bacau și Neamt. Județele…

- Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizari nowcasting cod galben de ploi, polei si burnita, valabile pentru șase judete. Pana la ora 11.30, este cod galben de polei, burnita sau ploaie slaba in judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Neamt, Galati si Iasi. Sunt vizate, indeosebi, zonele joase. Intreaga…

- Liviu Dragnea cauta la aceasta ora o solutie pentru cele doua ministere impreuna cu doi dintre oamenii sai fideli din partid: Dragos Benea si Ionel Arsene. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca Benea, liderul PSD Bacau, il sustine pe actualul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, in timp…

- Opt judete din estul Romaniei, Moldova, unde traieste peste o cincime din populatia Romaniei, au fost abandonate la granita de rasarit a Uniunii Europene si nimeni nu isi mai aduce aminte de ele. Nu avem o regiune mai populata decat Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (judetele Bacau, Botosani, Iasi, Suceava,…