- Politistii de frontiera de la Naidaș, județul Caraș-Severin, au depistat la controlul de frontiera, un barbat care conducea un autoturism marca Audi A5, semnalat ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile austriece. “In data de 22.03.2018, ora 14.40 , la Punctul de Trecere…

- Politistii din Brasov au oprit in trafic, un barbat in varsta de 44 de ani, din localitatae Harman, care conducea un autoturism pe care erau montate placute cu numere de inmatriculare confectionate artizanal. De ce pun politistii mana pe masina cand va opresc in trafic. MOTIVUL este ULUITOR…

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, un conducator auto care se afla la volan în stare avansata de ebrietate.”La data de 19 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin, Post Politie Aghiresu, au depistat în trafic un barbat, de 54 de ani, din…

- Politistii Biroului Rutier Brasov au depistat pe str. Carpati, din municipiul Brasov, un barbat de 44 ani, din judetul Brasov, care a condus un autoturism pe care erau montate placute cu numere de inmatriculare confectionate artizanal. Autoturismul era radiat din circulatie, iar conducatorul auto nu…

- Polițiștii rutieri din Dej au depistat un tanar de 19 ani conducand fara permis de conducere in timp ce era sub influența bauturilor alcoolice. Duminica, 18 martie, in jurul orei 01:50, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej – Biroul Rutier au depistat un tanar de 19 ani din comuna Petru Rareș,…

- Sunt organizate mai multe filtre, astazi, în județul Argeș, dupa ce un tânar a fost dat jos dintr-o mașina, iar acesta a fost gasit mort. Totul s-a petrecut pe o strada centrala a municipiului Pitești, iar polițiștii încearca sa dea de urma șoferului care a fugit. Purtatorul de…

- O seara obișnuita s-a transformat intr-una inedita pentru polițiștii din Arad. Aceștia au prins, ieri, dupa caderea intunericului, un barbat care, cu o mașina furata, a provocat un accident, scrie newsar.ro. Mașina o furase din fața unui bar, iar la scurt timp a lovit o alta mașina care, ajungand pe…

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- O femeie a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Potrivit primelor informatii, femeia, in varsta de 40 de ani, a fost grav ranita si va fi transportata la Spitalul Floreasca din Capitala.…

- Polițiștii din Gaești sunt in alerta și cauta un șofer care a fugit de la locul accidentului, dupa ce a lovit, chiar pe trecerea de pietoni, o femei . Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza, pe trecerea de pietoni din zona fabricii Arctic din Gaești.Imediat oamenii legii au pornit pe urmele șoferului…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla – Compartimentul Rutier au depistat sambata, 3 martie 2018, in jurul orei 16.20, un tanar de 19 ani, din comuna Fizesu Gherlii, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii de domiciliu. Din verificari a rezultat ca șoferul nu poseda permis…

- Accidentul a avut loc pe DN 14, la intrarea in localitatea Sura Mare, unde un sofer de 37 de ani, care circula dinspre Sibiu, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in afara sodelei. Politistii au stabilit ca barbatul nu avea permis de conducere si furase masina din spalatoria…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie, transmite News.ro. Polițiștii l-au urmarit pe barbat in trafic.

- Ieri, 1 martie 2018, in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza localitatii Panade, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Sancel. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu poseda…

- Polițiștii suceveni au inceput cercetarile in vederea identificarii unui șofer care a lovit cu mașina o batrana dupa care a fugit de la locul accidentului. Vineri dimineața, in jurul orei 10.35, in timp ce se deplasa pe aleea care face legatura intre strada Universitații și Aleea Saturn din municipiul…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 03.10, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada I.B. Deleanu din Cugir. Un tanar de 28 de ani, din Sighetul Marmatiei, judetul Maramures, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un barbat in varsta de 38 de ani s-a ales cu dosar penal și va raspunde in fața legii pentru trei infracțiuni comise. Barbatul a fost oprit pentru control, marți dupa-amiaza, de politistii din cadrul Politiei orasului Rupea, pentru ca sofa cu viteza de 92 km/h, prin localitatea Bunesti. In urma verificarilor,…

- Sambata, 17 februarie 2018, in jurul orei 20.20, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Metes, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Ampoita, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma verificarilor…

- La data de 16 februarie a.c., la ora 21.20, politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe D. J. 251, soldat cu ranirea unei persoane.Politistii sositi la fata locului au constatat ca un tanar de 24 ani din comuna Pechea, a condus un autoturism…

- Un tanar de 21 de ani, ce parea a fi sub influenta unor substante deloc legale, a furat masina unchiului, cand limuzina avea motorul pornit, a blocat portierele si a plecat la plimbare desi proprietarul avea cheia la el, dar nu putea sa intre in masina sa il opreasca. Aproximativ dupa o ora, masina,…

- Un șofer beat și fara permis a fost la un pas de a provoca o adevarata tragedie, in aceasta noapte, in Timișoara. In timp ce se deplasa prin pasajul Michelangelo cu viteza excesiva, acesta a pierdut controlul asupra vehiculului și a intrat intr-un parapet. ”In cursul nopții trecute, un barbat in varsta…

- Ieri 8 februarie 2018, in jurul orei 17.10, politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 16 de ani, din localitatea Garbova, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 50 in localitatea Carpiniș, neavand permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule .…

- Polițiștii clujeni au fosst sesizați, joi, privind faptul ca a fost furat un autoturism si conducatorul auto se îndreapta înspre Cluj-Napoca.”La data de 08.02.2018, în jurul orei 12:30, politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, au fost sesizati prin…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Maracineni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au depistat in trafic o buzoianca in varsta de 21 de ani, la volanul unui autoturism.

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Cugir a fost retinut de Politie, fiind cercetat dupa ce a furat o masina si a condus-o fara permis. Politistii il cerceteaza si in alte dosare, pentru infractiuni similare. Potrivit IPJ Alba, in 6 februarie, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat…

- Ieri, 5 februarie 2018, in jurul orei 18.00, politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 17 de ani, din localitatea Ohaba, in timp ce conducea un motoscuter neinmatriculat pe strada Viilor, din comuna Ohaba, neavand permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate.In urma acțiunilor comune…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar care conducea fara a deține permis de conducere.Conform oamenilor legii, la data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 01:50, politistii au depistat un tânar, de 21 de ani, din comuna Apahida, care…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere. Fata de barbat era dispusa masura arestului la domiciliu pentru alte infractiuni.…

- Saptamana trecuta, politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au identificat un barbat de 23 de ani din judetul Brasov care a condus un autoturism pe DN 73 A avand dreptul de a conduce suspendat. Din verificarile efectuate a reiesit faptul ca autoturismul nu era inmatriculat, iar numerele de inmatriculare…

- Un adolescent de 16 ani a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce mașina condusa de prietenul sau a intrat in stalpul unui gard. In urma cercetarilor, polițiștii au constatat ca cel de la volan nu deținea permis de conducere, pe numele sau fiind deschis un dosar penal.Accidentul s-a produs ...

- Sambata, 20 ianuarie 2018, in jurul orei 16.45, politistii Sectiei 7 Politiei Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza localitatii Cunta, l-au depistat pe un minor de 16 ani, din comuna Spring, in timp ce circula cu un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- La data de 21.01.2018, in jurul orei 10.43, Politia orasului Vicovu de Sus, a fost sesizata despre faptul ca, pe raza comunei Ulma, a avut loc o tamponare.Polițiștii deplasați la fața locului, au identificat pe un DC neclasificat care face legatura intre un catun si centrul satului Lupcina, cele ...

- Un barbat care s-a urcat baut la volanul unei masini neinmatriculate s-a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa fuga de politisti. Vineri seara, in timp ce acționa pe un drum comuna din Gura Putnei, la intersecția cu zona denumita popular ”Țurana”, o patrula din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești…

- Un buzoian de 34 de ani a reușit sa bata recordul de viteza inregistrat de la inceputul anului pe tronsonul din DN2E85 care traverseaza județul Buzau. Tanarul a dat peste cap radarul polițiștilor buzoieni amplasat pe sectorul de drum european dintre Buzau și Ramnic. Barbatul, care conducea un BMW seria…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri ddimineațp, un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 07:10, polițiștii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Baciu au depistat un barbat, de 31…

- Un tanar de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce ar fi sustras material lemnos si ar fi condus un autovehicul, fara sa aiba permis de conducere. Acesta se afla sub control judiciar pentru comiterea unei infractiuni rutiere.

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt în scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.Mai exact, conform IPJ Cluj, în noaptea de 14/15 ianuarie…

- Vineri, 12 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un tanar de 28 de ani, din Sebes, ce persoana banuita de comiterea unui furt, fapta semnalata la data de 9 ianuarie a.c. Se are ca, in dimineata zilei de 8 ianuarie, in timp ce se…

- Politistii din Sebes l-au identificat pe un tanar ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-un autoturism lasat neasigurat intr-o spalatorie auto din municipiul Sebes. Pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor de furt, politia recomanda cetatenilor sa-si asigure bunurile. La data de 12 ianuarie…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV la Viseu de SUS! ȘOFERUL vinovat a fugit de la locul accidentului. O MAȘINA facuta PRAF Politistii au fost sesizati ca la Viseu de Sus a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in jurul orei 1,00 noaptea. Din informatiile primite o masina se afla rasturnata pe carosabil…

- Culmea, toti trei au fost prinsi in jurul orei 16, insa in locuri diferite. „In jurul orei 16, politistii Postului de Politie Holboca au depistat un tanar de 23 de ani, care conducea un autovehicul pe strada Lacului, din satul Valea Lunga, comuna Holboca, fara a detine permis de conducere pentru nicio…

- In cursul nopții trecute, in jurul orei 01.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 26 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un tractor, pe Calea Motilor din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Valoarea indicata de aparatul…

- Un accident de circulație s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie pe raza localitații Petrova, pe drumul național 18. In urma accidentului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale, relateaza Vasile Dale. La ora 3.40 un barbat din Petrova a sesizat poliția prin 112 despre faptul ca un autoturism…

- Polițiștii clujei au fost solicitați, miercuri dupa-amiaza, privind un accident rutier, petrecut pe raza comunei Aghireșu.”În data de 27.12.2017, ora 15.18, Politia orasului Huedin a fost sesizata telefonic de un barbat, în vârsta de 55 ani, din com. Aghiresu,…

- Un tanar in varsta de 28 de ani din Cugir este cercetat de politie, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unei masini, fara a avea permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, in 27 decembrie, in jurul orei 8.00, politistii din Cugir l-au depistat pe un tanar de 28 de ani din oras, in timp ce conducea…