- Un tanar din Sipote care s-a rasturnat cu un autoturism s-a ales cu dosar penal dupa ce politistii sositi la fata locului l-au gasit beat crita, fara permis de conducere, iar masina era neinmatriculata. „In urma investigatiilor s-a constatat faptul ca, la data de 2 septembrie, un tanar in varsta de…

- Politistii Sectiei de Politie Rurala Galanesti, aflati in control al traficului pe DN 2H, in comuna Vicovu de Jos, au observat in cursul noptii de marti spre miercuri, in jurul orei 02.20, un autoturism VW Passat care circula din directia Vicovu de Jos spre Galanesti. La vederea politistilor, ...

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din comuna Vatra Moldoviței, a ajuns in arestul poliției județene, reținut 24 de ore, dupa ce a comis un noian de infracțiuni la regimul rutier. A condus in stare avansata de ebrietate si fara permis, iar masina la volanul careia se afla era furata. Mai mult, ...

- Polițiștii Secției 3 Timișoara au prins in flagrant un tanar in varsta de 25 de ani in timp ce sustragea bunuri dintr-un autoturism. Cel in cauza a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in arestul IPJ Timiș. „La data de 04 August a.c., politistii Secției 3 Timișoara, in urma investigațiilor efectuate…

- Polițiștii Secției 8 Rurale Deta au depistat un tanar in varsta de 26 de ani in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Banloc, sub influența bauturilor alcoolice. „La data de 30 iulie a.c., in jurul orei 23.37, polițiștii din cadrul Secției 8 Rurale Deta au depistat un tanar, de 26 de ani,…

- Un tanar din judetul Botosani, care a iesit la o plimbare cu masina in miez de noapte, a fost prins de politisti dupa ce a avariat masina in urma unei explozii de cauciuc. El a fost identificat in imediata apropiere a masinii, pe un drum din localitatea Plopeni, si a recunoscut fapta, alegandu-se ...

- Un barbat fara permis de conducere care conducea o mașina cu numerele de inmatriculare expirate a fost reținut de polițistii de la Biroul Rutier Bacau dupa o scurta urmarire prin oraș. Cand s-a vazut incolțit, barbatul a incercat sa scape abandonand mașina, insa a fost urmarit pe jos și prins și incatușat.…

- Un apel la 112 i-a pus pe polițiștii timișeni pe urmele unui tanar care, fara a avea permis de conducere, conducea o mașina pe Drumul Național 6. Cand polițiștii l-au tras pe dreapta, șoferul fara permis a devenit recalcitrant, fiind imobilizat, incatușat și urcat in mașina poliției. In drum spre secție,…