Un tânăr care a ațipit în gara din Brașov a rămas fără 4.000 de lei Polițiștii Biroului Județean de Transporturi Brașov au identificat și reținut, miercuri, un barbat de 47 ani din județul Bacau care este banuit de furt. Oamenii legii au fost sesizați de un tanar in varsta de 22 de ani, din Vrancea, cu privire la faptul ca i s-au furat 4.000 de lei, in timp ce se afla in Gara Brașov. Tanarul le-a povestit agenților ca a adormit, moment in care cineva i-a sustras banii din portofel. „In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat autorul, in persoana unui barbat de 47 ani din com. Berzunți, județul Bacau. Acesta a fost reținut pentru 24 ore și depus… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

