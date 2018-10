Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul in cazul jurnalistei bulgare Viktoria Marinova a fost identificat ca fiind Severin Krasimirov, un tanar de 21 de ani. Politia ar fi gasit sangele victimei pe hainele sale, conform unor surse citate de site-ul nova.bg, relateaza News.ro. Conform unor informatii neconfirmate oficial,…

- Un cetatean bulgar a fost retinut in Germania fiind suspectat de uciderea jurnalistei Victoria Marinova. Autoritatile de la Sofia sustin ca au suficiente dovezi privind vinovatia barbatului de 21 de ani.

- Procurorul șef din Bulgaria a anunțat, miercuri dimineața, ca Sofia a emis un mandat european de arestare pentru Severin Krasimirov, in cazul uciderii jurnalistei jurnalistei Viktoria Marinova transmite Reuters.

- Suspectul in cazul jurnalistei bulgare Viktoria Marinova a fost identificat ca fiind Severin Krasimirov, un tanar de 21 de ani. Politia ar fi gasit sangele victimei pe hainele sale. Conform unor informatii neconfirmate oficial, barbatul a fugit din Bulgaria pe 7 octombrie pentru a se ascunde in Germania…

- La doar cateva ore dupa eliberarea romanului acuzat de asasinat, autoritațile bulgare au reținut un nou suspect in cazul uciderii jurnalistei Victoria Marinova. Publicația Nova.bg scrie ca informația nu a fost confirmata momentan de polițiști, noteaza Mediafax . Suspectul a fost reținut, dupa ce anchetatorii…

- Principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei Viktoria Marinova a fost retinut, scrie site-ul nova.bg, care noteaza ca autoritatile nu au confirmat informatia, relateaza news.roPotrivit postului de televiziune NOVA, care citeaza surse apropiate anchetei, este vorba despre un barbat identificat…

- Cetateanul roman retinut de autoritatile bulgare in ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Viktoria Marinova va fi eliberat, fara sa fie formulate acuzatii impotriva sa, a anuntat marti seara politia bulgara, transmite agentia Reuters.Politia bulgara anuntase anterior in aceeasi zi ca…

- UPDATE – ora 15:18 Politia bulgara a anuntat marti ca a retinut, pentru 24 de ore, un cetatean roman de origine ucraineana si ca in prezent verifica alibi-ul sau in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistei de investigatii Viktoria Marinova, transmit Reuters si AFP. ”Avem in arest o persoana al…