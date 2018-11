Arestarea tanarului, astazi in varsta de 20 de ani, a suscitat o atentie considerabila in 2017, amenintarile sale alimentand speculatiile cu privire la ascensiunea antisemitismului in SUA in urma alegerii presedintelui Donald Trump, potrivit Agerpres.



Intre 15 aprilie 2015 si 8 martie 2017, cu circa doua saptamani inainte de arestarea lui, tanarul 'a sunat in jur de 2.000 de institutii, scoli, centre comerciale, posturi de politie, spitale, institutii evreiesti si institutii publice etc., amenintandu-le cu iminenta unui atac terorist', precizeaza tribunalul pentru minori din Tel Aviv…