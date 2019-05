Un tanar a vazut o domnisoara atragatoare In timp ce se deplasa la volanul autotorismului sau, un tanar, trecand pe langa o parcare de la liziera padurii, a vazut o duduita atragatoare, frumoasa, care se straduia sa isi schimbe roata de rezerva a masinii. Fascinat fiind de fusta scurta si goliciunea picioarelor ei admirabile, tanarul s-a oprit si s-a oferit sa o ajute. Multumita de gestul cavaleresc, femeia spune: -Va rog, mai incet cu ridicatul masinii pe cric pentru ca pe bancheta din spate doarme sotul meu. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

