- Jurnalele de știri din Romania relateaza frecvent situații in care tinerii raman fara permis la scurt timp dupa obținerea acestuia ca urmare a incalcarii regulilor de circulație, insa nici macar țarile dezvoltate precum Germania nu fac excepție. Cel mai recent exemplu in acest sens a fost oferit de…

- Veste buna pentru șoferi. Ar putea ramane fara permisul de conducere abia dupa ce aduna 45 de puncte de penalizare, nu la 15 cum este legea in prezent. Acest lucru doar daca va trece mai departe o propune aprobata in prezent doar de Comisia Juridica din Camera Deputaților. Pana la schimbarea legii,…

- Sa incarci masina electrica la fel de rapid cum faci plinul la masina cu motor diesel sau pe benzina? Acum se poate, potrivit unei prezentari din raportul Wind Europe. Compania germana Enercon, una dintre cele mai mari din sectorul energiei regenerabile, deja produce E Charger 600, o statie de incarcare…

- Permisul de conducere international poate fi obtinut si in regim de urgenta. Agenția Servicii Publice anunta ca, incepand de ieri, doritorii pot obtine documentul in sase ore sau in decurs de pana la 15 zile.Prețul pentru eliberarea actului in 24 de ore este de 1.