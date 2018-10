Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Argentina au fost nevoiți sa intervina dupa ce un tanar a ramas cu capul prins intre peren și tren, in urma unei cazaturi. Toata intervenția a fost filmata, iar imaginile au devenit virale.Totul s-a petrecut intr-o gara din orașul Merlo.

- ​Furtuna "Fabienne" a costat, pana acum, viața unui om și a provocat uriașe daune materiale in sudul și centrul Germaniei. In dimineața zilei de luni, traficul feroviar este inca restricționat. Pompierii și serviciile de salvare sunt in alerta continua.

- Un grav accident rutier a avut loc ieri, in judetul Constanta intre localitatile Seimeni si Dunarea.Conducatorul auto, agent de politie in cadrul Postului de Politie Seimeni, in varsta de 48 de ani, se deplasa cu autospeciala de serviciu la o interventie 112. Acesta a pierdut controlul directiei de…

- Presedintele PL, Mihai Ghimpu, e de parere ca unionistii care au organizat manifestatia din 1 septembrie au incalcat legislatia atunci cand au decis sa blocheze o portiune a drumului Chisinau - Leuseni, cu scopul de a nu permite retinerea autocarelor donate de Primaria Iasi si care urmau sa ajunga in…

- Pompierii din Campeni au fost chemați sa intervina pentru scoaterea unei vaci cre a cazut in iazul de decantare Geamana de la Valea Sesii. Se untervine cu 1 ASAS și 4 subofițeri. Revenim cu amanunte.

- CHIȘINAU, 24 aug – Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon, a depus astazi flori la Complexul Memorial “Eternitate” și Complexul Memorial „Capul de Pod Serpeni”, cu prilejul marcarii celei de-a 74-a aniversari a operațiunii Iași-Chișinau. La eveniment a participat…