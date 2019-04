Un tânăr a plătit unor "clarvăzătoare" peste 70.000 de lei. Ce probleme avea "La data de 4 aprilie, politistii din cadrul Politiei Orasului Cehu Silvaniei au efectuat o perchezitie domiciliara la locuinta unor persoane de 18 si 38 de ani, din judetul Prahova, banuite de comiterea unei infractiuni de inselaciune in forma continuata. Din probatoriul administrat in cauza s-a stabilit ca, in perioada 19 ianuarie - 15 februarie, persoanele banuite de comiterea faptei, s-au prezentat ca fiind clarvazatoare -tamaduitoare si sub pretextul rezolvarii unor probleme in dragoste au pretins si primit in repetate randuri diferite sume de bani de la un tanar, din judetul Salaj. Tanarul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

