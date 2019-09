Un tânăr a murit la câteva minute după ce a mâncat un sandviş cu pui Tragedia s-a petrecut in 2017, dupa tanarul a mancat un sandviș cu pui care era marinat in lapte batut. Tanarul se afla la un restaurant alaturi de prietenii lui pentru a sarbatori ziua in care implinea 18 ani, potrivit Daily Mail. Dupa ce i-a explicat cu atenție chelnerului ca este alergic la anumite alimente, el a comandat un piept de pui la gratar, fara chifle sau sos, salata fara dressing și cartofi prajiți. Dupa cateva inghițituri, tanarul a inceput sa se simta rau și sa aiba o reacție alergica manifestata printr-un atac sever de astm. El s-a prabușit și și-a pierdut cunoștința… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Owen Carrey, un adolescent din Marea Britanie, a murit, dupa ce a mancat un sandviș cu pui la un restaurant din Londra, in timp ce sarbatorea implinirea a 18 ani. Tanarul a suferit o reacție alergica, iar aceasta s-a dovedit a-i fi fatala. Baiatul a murit pe 22 aprilie 2017, dupa ce a consumat un burger…

- Fiul cel mic al fostului președinte Morsi, a murit din cauza unui atac de cord, la doar 24 de ani, in timp ce iși conducea mașina. Tragedia a venit la trei saptamani dupa moartea suspecta a tatalui sau.

- Copila era pe motocicleta cu tatal sau cand a vrut sa inalțe zmeul, scrie libertatea.ro. Dar sfoara subțire i s-a strans in jurul gatului, a notat Daily Mail. Este al doilea incident tragic de acest gen in ultimele zile. Citeste si O fetita de trei ani din Arges s-a inecat in piscina din curte…

- Dupa ce și-au unit destinele, un barbat și o femeie din Texas au murit intr-un accident rutier, scrie digi24.ro. Harley Morgan, in varsta de 19 ani, și Rhiannon Bourdeaux, in varsta de 20 de ani, au murit in orașul Orange, la cateva minute dupa ce au plecat de la starea civila.

- O tragedie de proporții a avut loc la New Delhi. O fetița de trei ani a murit dupa ce gatul i-a fost secționat de sfoara de la zmeu. Copila era pe motocicleta cu tatal sau cand a vrut sa inalțe zmeul. Dar sfoara subțire i s-a strans in jurul gatului, a notat Daily Mail. Este al doilea incident tragic…

- Un roman in varsta de 49 de ani și-a gasit sfarșitul intr-un accident produs in Italia, in apropiere de localitatea Trebisacce. Șoferul a intrat cu un BMW X6 in mașina unei familii cu 3 copii, care a ajuns acum in spital. Tragedia s-a produs marți seara, in jurul orei locale 22.00 (23.00 ora Romaniei).…

- Sarut cu final tragic pentru un cuplu din Peru. Doi indragostiti au murit dupa ce au cazut de pe un pod. Tragedia a fost suprinsa de o camera de supraveghere. Din imagini se vede cum cei doi se saruta pe marginea unui pod.

- Un erou lichidator al dezastrului de la Cernobîl și-a pus capat zilelor dupa ce a urmarit serialul eveniment de pe HBO, cu lacrimi în ochi, susține fiica acestuia, citata de presa locala. Nagașibai Zusupov, 61 de ani, a fost nevoit sa se mute cu soția și cu cei cinci copii…