Un tânăr a murit înecat într-un baraj de pe râul Olt, unde venise la pescuit. Salvatorii l-au căutat peste două ore Un tanar de 21 de ani, din judetul Olt, a murit joi inecat in barajul Zavideni de pe raul Olt, fiind gasit de echipajele de salvare dupa mai bine de doua ore de cautari, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Tanarul, din comuna Leleasca, judetul Olt, venise la pescuit in zona respectiva. Cel care a alertat autoritatile de disparitia sa a fost un alt pescar, pe care l-ar fi anuntat ca intra in baraj sa vada cum e apa. "La ora 13.44 am fost solicitati pentru gasirea unui tanar inecat in lacul de acumulare Zavideni. S-a intervenit cu o barca de la ISU Valcea si patru scafandri… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani, din judetul Olt, a murit joi inecat in barajul Zavideni de pe raul Olt, fiind gasit de echipajele de salvare dupa mai bine de doua ore de cautari, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, tanarul se…

- Pompierii militari au fost solicitați joi, in jurul orei 14, sa intervina pentru gasirea unui tanar in lacul de acumulare Zavideni. S-a intervenit cu o barca a ISU Valcea și patru scafandri de la ISU Olt. In jurul orei 16, barbatul, de 21 de ani, din comuna Leleasca, jud. Olt, a fost gasit. Echipajele…

- Populatia si turistii din jurul statiunii Calimanesti au fost avertizati de autoritati, vineri dupa-amiaza, prin sistemul RO Alert, sa evite zona din jurul Manastirii Turnu, unde a fost semnalata prezenta unui urs, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit…

- Accidentul a avut loc intre localitatile Zimandu Nou si Simand, pe sensul de mers dinspre Arad spre Oradea, iar in cele doua vehicule se aflau trei persoane. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, Calin Domsa, a declarat ca, in urma impactului, vehiculele au ajuns…

- UPDATE, ora 18:00 – O persoana a decedat, 14 au fost transportate la spital si patru persoane au fost asistate medical la fata locului in urma accidentului rutier produs marti dupa-amiaza pe DN 65, la Priseaca, intre un microbuz, trei autoturisme si un autotren. Victima decedata, un barbat de 49 de…

- Copilul de 13 ani dat disparut joi dupa-amiaza intr-un baraj de pe raul Olt a fost gasit inecat, au anuntat, duminica, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit agerpres.ro.Potrivit sursei citate, trupul baiatului a fost descoperit de scafandri la cativa…

- Autoritațile sunt in alerta joi seara, dupa ce un copil in varsta de 13 ani, care a plecat la scaldat pe raul Olt, in localitatea Daesti, a fost dat disparut. In acest moment, el este cautat de scafandri, intrucat ar fi fost luat de curentii din barajul din apropiere, au anuntat reprezentantii Inspectoratului…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, a mentionat ca barbatul se afla intr-o barca si a fost observat de la distanta de o persoana care a sunat la numarul unic de urgenta 112, dupa ce a vazut ca acesta ar fi cazut in apa. 'Se intervine cu…