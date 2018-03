Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.

- Un accident tragic a avut loc in Apuseni. O femeie in varsta de 37 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita cu un autoturism de un sofer beat. Barbatul a fugit de la locul accidentului.

- Barbatul omorat avea 64 de ani si era vecin cu criminalul. Ghinionul sau a fost acela de a fi pe scara blocului in momentul in care ucigasul a parasit apartamentul in care a comis cumplitul asasinat. Mama barbatului ucis face marturisiri cutremuratoare. "A murit jos ca un caine, mama...…

- Un tanar de 21 de ani a din localitatea Gheorghe Doja a murit, vineri seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate pe DC 51. „Masina s-a incolacit pe un stalp de electricitate, care s-a rupt de la baza si se tine doar in firele electrice”, a declarat purtatorul de cuvant al […] The…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 3.30, pe strada Atelierelor, din municipiul Moinesti, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. Este vorba despre un tanar de 18 ani, din orasul Comanesti, care a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat cu autoturismul intr-un stalp…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp.…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a adormit peste noapte in masina, in padurea in care ramasese impotmolit. Persoana care il acompania l-a gasit fara suflare a doua zi de dimineata. Motivul pentru care a facut acest gest este incredibil.

- Un tanar de 21 de ani a fost snopit in bataie pe cand se pregatea sa plece de la discoteca din Tritenii de Sus, pentru simplul motiv ca l-a claxonat pe un angajat al Bazei Aeriene 71 de la Campia Turzii, pentru a-i face loc sa iasa cu mașina din parcare, acesta ocupand calea de ieșire, in timp ce se…

- Un medic sibian a murit in aceasta dimineața, dupa ce s-a izbit de un stalp cu mașina pe care o conducea. Laurențiu Beli (37 de ani) era chirurg la Spitalul Clinic Județean Sibiu și, in aceasta dimineața, se intorcea din localitatea Paltiniș. Accidentul a avut loc in fața Gradinii Zoologice din oraș.

- Un tanar in varsta de 27 de ani a decedat azi la spitalul din Sighetu Marmației dupa o serie de evenimente in care a fost implicat. Mai intai s-a autoaccidentat in timp ce lucra cu tractorul, insa pe drumul spre spital mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident de circulație.

- Orașul Ineu din județul Arad a fost lovit de o tragedie fara margini. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani, fiul unui cunoscut profesor si fost director de liceu, a murit intr-un accident de mașina groaznic.

- Violența extrema in trafic. Un tanar din Botoșani, șofer incepator, a fost reținut dupa ce a agresat un alt conducator auto și i-a lovit mașina cu o bata de baseball. Totul a fost surprins de ceilalți participanți la trafic, care au și intervenit.

- Baiatul de 18 ani a murit la impact. La fata locului a ajuns de urgenta o ambulanta, insa pentru tanar a fost prea tarziu. Vecinii spun ca baiatul locuia intr-un apartament, impreuna cu tatal sau si cu mama vitrega. Femeia a fost dusa la politie pentru audieri, avand in vedere ca era singura…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au dispus, la data de 05 februarie 2018 retinerea inculpatului Trasca Dumitru Catalin si punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor. La data de 6.02.2018, in urma propunerii de arestare…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Un tânar a decedat sâmbata noaptea, în urma unui accident de circulatie în Tihau, dupa ce soferul masinii în care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, în timp ce era urmarit

- Un barbat de 25 de ani a murit intr-un accident rutier produs sambata dimineata pe DJ643, in localitatea Diculesti, dupa ce masina pe care o conducea a derapat si a lovit un parapet, potrivit pu...

- Un accident grav a avut loc noaptea treccuta pe un drum judetean din Suceava. Un barbat in varsta de 31 de ani a condus sub influenta alcoolului, a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un stalp, apoi s-a rasturnat.

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Suzana Mates, cea cu care Victor Spirescu urma sa se casatoreasca, a povestit cum s-au scurs ultimele clipe de viața a iubitului ei. "Nu pot sa cred ca a gresit el, nu ar fi facut rau la nimeni! Stiu cum conduce si beat, si trez, era un nebun, dar avea control, nu se poate asa ceva! Inca stau…

- Ieri noapte, un tanar de 19 ani, din comuna Siseti, judetul Mehedinti, a provocat un grav accident de circulatie, intrand in cei doi ca in niste popice.Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul rutier, care s a petrecut in satul Craguiesti, comuna Sisesti, a fost provocat de un tanar de 19 ani, din comuna…

- Un tanar de 19 ani a intrat in plin cu masina in prietenii lui. Pentru unul dintre aceștia, medicii nu au mai putut face nimic, iar cel de-al doilea a fost transportat in stare grava la spital. Baiatul s-a urcat beat la volan si se indrepta spre barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat apoi…

- Tragedie imensa pe SOSEA. Un tanar de 30 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod.FOTO Un tanar in varsta de 30 de ani, fost proxenet, a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod. Marian Dragos Stoican fusese la o petrecere unde ar fi cantat Florin Salam. Interoplul se intorcea…

- Accident cumplit in aceasta dimineata pe DN 72, in localitatea argeseana Mircesti. Un tanar de 22 de ani a pierdut controlul autoturismului la volanul caruia se afla si a intrat intr-un stalp de electricitate. In urma impactului, extrem de violent, barbatul s-a ales cu piciorul stang sectionat si cu…

- Un tanar a fost prins și este cercetat de polițiști dupa ce a accidentat șase persoane, dintre care una a decedat, in județul Bistrița-Nasaud, pe șoseaua spre Vatra Dornei. s-a intamplat vineri, cand un tanar de 16 ani din localitatea Tureac din județul Bistrița-Nasaud s-a urcat bine baut la volanul…

- Accidentul s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, puțin dupa ora 0.00, scrie monitorulsv.ro. Pompierii militari deplasați la fața locului l-au gasit pe tanarul de la volanul mașinii cu volan pe dreapta incarcerat și inconștient. Citeste si Primarul unei comune din Mehedinti, implicat…

- Un tanar din Darmanești a murit dupa ce s-a zdrobit cu mașina pe care o conducea de un stalp de pe Calea Unirii, in cartierul Burdujeni, in fața restaurantului Scorpion, langa fostul Iric.Accidentul s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, puțin dupa ora 0.00.Pompierii militari deplasați la ...

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie.

- In noaptea de vineri spre sambata, pe raza orașului Campeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier, un autoturism de teren, in care se aflau patru persoane, s-a rasturnat intr-o rapa. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca BVT, un tanar de 28 de ani, din Campeni, in timp ce conducea…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, accidentul s-a produs pe raza orasului Câmpeni, zona Certege, iar autoturismul de teren în care se aflau cele patru persoane s-a rasturnat într-o râpa, informeaza Mediafax. ”Un tânar de 28 de ani din…

- Doi tineri si-au pierdut viata in noaptea de vineri spre sambata intr-un teribil accident de circulatie petrecut pe un drum judetean din Mehedinti. Cel care se afla la volanul autoturismului nu avea permis de conducere.

- Un accident mortal a avut loc, vineri noaptea, pe raza orasului Cimpeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier. Un autoturism de teren, cu patru persoane la bord, s-a rasturnat intr-o prapastie.

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier cu final fatal s-a produs in dimineata de vineri, 22 decembrie, pe strada Tighina din Chisinau. Potrivit informatiilor operative, masina de model BMW a derapat de pe traseu si s-a izbit violent intr-un stalp. In masina se afla doar soferul, acesta a murit pe loc.

- Un taximetrist din Timișoara a observat, in Campusul Universitar, un tanar care spargea parbrizele autoturismelor parcate in zona. Șoferul a anunțat imediat polițiștii locali, aceștia reușind sa-l identifice pe timișoreanul in varsta de 30 de ani. El le-a spus oamenilor legii ca s-a certat cu prietena…

- Un grav acident de circulație s-a produs in jurul orei 11.00 pe drumul comunal 81, pe raza satului Rușavaț, comuna Viperești. Un barbat de aproximativ 60 de ani a murit dupa ce a pierdut controlul volanului, mașina pe care o conducea lovind un stalp apoi gardul unui imobil. Polițiștii au inceput o ancheta…

- Accident mortal, produs in urma cu puțin timp pe drumul comunal 81 din satul Rușavaț, comuna Viperești. Un șofer a decedat dupa ce a pierdut controlul volanului, mașina pe care o conducea lovind un rand un stalp și mai apoi gardul [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Accident mortal | Tanar decedat…

- Potrivit Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti, un grav accident rutier a avut loc sambata, in localitatea Butoiesti. Un barbat in varsta de 54 de ani, din Craiova, aflat singur la volanul unui autoturism, pe fondul oboselii acumulate, cel mai probabil a adormit la volan, in timp ce se…

- Un gest necugetat putea sa-i fie fatal unui tanar din Timis. Barbatul in varsta de 28 de ani a sunat la 112, dupa ce ieri a inghitit o lama pentru a–si determina iubita sa se intoarca la el. Cei doi avusesera o cearta, scrie lugojinfo.ro. Barbatul amorezat se afla pe strada Fagetului din Lugoj atunci…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit dupa ce a intrat cu mașina sub un TIR incarcat cu paleți, in localitatea Blejoi, din județul Prahova. Potrivit reprezentanților ISU Prahova, o mașina a intrat, marți seara, sub un TIR incarcat cu paleți, pe DN1A, in localitatea Blejoi. In urma impactului, șoferul…

- Un grav accident s-a petrecut in Harghita, la Joseni, patru adolescenți au fost grav raniți, iar un altul a murit. Mașina in care se aflau era condusa cu o viteya foarte mare, iar pe sosea era polei. Tinerii s-au izbit de temelia din beton a unui gard.