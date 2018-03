Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 32 de ani a ajuns la spital, impreuna cu alti doi prieteni, dupa ce a fost protagonistul unei cascadorii demne de filme. Acesta a pierdut controlul volanului, dupa ce si-a indreptat atentia asupra telefonului mobil, a ajuns pe un camp, unde s-a rasturnat de mai multe ori.

- Un medic de 36 de ani, de la Spitalul "Sf. Ioan" din București, a murit in timpul serviciului. ITM și procurorii fac o ancheta pentru a elucida cauzele decesului, fiind considerat accident de munca. Revenim cu detalii....

- Un accident violent s-a produs azi dimineața pe Bulevardul Dacia, in jurul orei 4:40, cu impicarea unui camion și a unui taxi de tip Dacia. Șofeurl taxiului, un tanar de 27 de ani, a decedat pe loc. Șoferul camionului, in varsta de 21 de ani, și pasagerul sau au fost transportați la spital.

- In urma unei razii a politistilor de la Rutiera, un tanar din Neamt a fost depistat de radar cu viteza de 126 km/h in orasul Podu Iloaiei. Acesta a ramas fara permis si a primit o amenda consistenta. „Un tanar de 19 ani, din judetul Neamt, a fost sanctionat contraventional cu amenda de 1.305 lei, fiindu-i…

- Barbatul omorat avea 64 de ani si era vecin cu criminalul. Ghinionul sau a fost acela de a fi pe scara blocului in momentul in care ucigasul a parasit apartamentul in care a comis cumplitul asasinat. Mama barbatului ucis face marturisiri cutremuratoare. "A murit jos ca un caine, mama...…

- Un tanar de 21 de ani a din localitatea Gheorghe Doja a murit, vineri seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate pe DC 51. „Masina s-a incolacit pe un stalp de electricitate, care s-a rupt de la baza si se tine doar in firele electrice”, a declarat purtatorul de cuvant al […] The…

- Un tanar din comuna gorjeana Stanesti s-a gandit sa isi arate nemultumirea fata de starea deplorabila a drumului pe care merge zilnic la serviciu. Acesta pescuieste in fiecare groapa de pe traseul de 4-5 kilometri pe care-l parcurge zilnic.

- Un barbat in varsta de 31 ani, angajat la o societate comerciala care isi desfasoara activitatea in cariera de piatra Bologa, judetul Cluj, a murit, marti, dupa ce a cazut in gol de la inaltime de 100 de metri.

- DUREROS…O veste ingrozitoare a indoliat Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” din Barlad: Alexandru Ene Splentter, de 38 de ani, fost elev al acestui colegiu barladean, doctor in numerologie, fost olimpic national si international, a decedat la numai 38 de ani, intr-un accident de schi. Alexandru…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei de la inceputul anului si pana vineri, 16 februarie, a ajuns la 32, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din aceasta cauza…

- Un tanar in varsta de 27 de ani a decedat azi la spitalul din Sighetu Marmației dupa o serie de evenimente in care a fost implicat. Mai intai s-a autoaccidentat in timp ce lucra cu tractorul, insa pe drumul spre spital mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident de circulație.

- Un tanar in varsta de 22 de ani, care ar fi din Marginea, a murit intr-un accident rutier petrecut in Marea Britanie, soldat cu decesul a trei romani. Dupa cum relateaza The Telegraph, este vorba de doi tineri in varsta de 22 de ani și de o femeie in varsta de 40 de ani, care se aflau intr-o masina…

- In plina zi, intr-un oraș din Romania, un barbat moare pe strada pentru ca ambulanța ajunge la el dupa 30 de minute. S-a intamplat in Piatra Neamț, aproape de serviciul de ambulanța și de spitalul județean.

- Cel putin 19 persoane au murit si alte cateva zeci de oameni au fost raniti in urma unui accident produs astazi in Hong Kong. Potrivit Sky News, un autobuz supraetajat s-a rasturnat pe o parte. 37 de raniti au fost ...

- Baiatul de 18 ani a murit la impact. La fata locului a ajuns de urgenta o ambulanta, insa pentru tanar a fost prea tarziu. Vecinii spun ca baiatul locuia intr-un apartament, impreuna cu tatal sau si cu mama vitrega. Femeia a fost dusa la politie pentru audieri, avand in vedere ca era singura…

- Romania va avea tren de mare viteza intre Cluj și Budapesta Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe. …

- Un barbat din Straseni si-a pierdut viata luni, 5 februarie, in urma unui accident rutier produs in satul Recea. Acesta ar fi iesit pe contrasens si a lovit frontal o alta masina care se deplasa regulamentar.

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Sfârșit tragic pentru un docher, seara trecuta, în Portul Constanța, în dana 39. Barbatul în vârsta de 34 de ani a cazut în apele marii, peste bordul unei nave acostate la țarm românesc. Tragedia a avut loc puțin înainte de miezul nopții. Docherul a…

- Un tânar a decedat sâmbata noaptea, în urma unui accident de circulatie în Tihau, dupa ce soferul masinii în care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, în timp ce era urmarit

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Un autovehicul-platforma s-a rasturnat chiar la intrarea intr-una dintre cele mai mari societați comerciale din oraș. Un tanar a murit, iar alți doi sunt raniți. Accidentul a avut loc pe centura de est a Ploieștiului, la una dintre porțile platformei de utilaj petrolier Teleajen, scrie libertatea.ro…

- Un tanar de 21 de ani din satul Crihalma, student la Cluj Napoca, si-a pierdut viata, duminica, intr-un grav accident rutier petrecut in judetul Mures. Aflat la volanul unui autoturism, Alexandru Stefan Schiopea a depasit o coloana de masini pe linie continua, in curba. Vestea accidentului care…

- Tragedie in Mures. Un tanar in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata in urma unui cumplit accident. Aflat pe soseaua E60, acesta a depasit coloana de masini pe linia continua si s-a lovit de un TIR. A

- Ieri noapte, un tanar de 19 ani, din comuna Siseti, judetul Mehedinti, a provocat un grav accident de circulatie, intrand in cei doi ca in niste popice.Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul rutier, care s a petrecut in satul Craguiesti, comuna Sisesti, a fost provocat de un tanar de 19 ani, din comuna…

- Un tanar de 19 ani a intrat in plin cu masina in prietenii lui. Pentru unul dintre aceștia, medicii nu au mai putut face nimic, iar cel de-al doilea a fost transportat in stare grava la spital. Baiatul s-a urcat beat la volan si se indrepta spre barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat apoi…

- Un tanar de 20 de ani, din comuna Siseti, judetul Mehedinti, a murit, azi noapte, iar prietenul lui de 26 de ani, este in stare grava la spital, dupa ce au fost loviti de o masina scapata de sub control. Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul rutier, care s a petrecut in satul Craguiesti, comuna Sisesti,…

- Un tânar din Suceava sustine ca si-a dus mama la spitalul judetean din localitate în cursul zilei de miercuri, 3 ianuarie 2018, iar a doua zi femeia a murit fiindca medicii n-ar fi tratat-o corespunzator.

- O tragedie fara margini a lovit, chiar in seara de Revelion, o familie din Timiș. Inițial, un baiat de 18 ani a fost dat disparut de fratele lui, care și-a rugat prietenii de pe Facebook sa-l ajute. Ulterior, Alex Surnic a anunțat ca fratele lui a fost gasit fara suflare și acum cere sprijinul timișorenilor,…

- Doua dintre cele sase victime ale accidentului produs vineri seara pe DN 17 de un sofer de 16 ani, aflat in coma alcoolica, sunt in continuare in stare grava, o a treia a fost transferata la...

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…

- Stare de urgența la metrou dupa ce un barbat a fost impins pe șinele metroului. Intreg episodul s-a petrecut ieri dimineața in celebrul cartier Brooklyn din New York. Autorul este un adolescent, care in prima faza l-a lovit pe barbatul ucis dupa care l-a aruncat pe șine. Culmea, victima, Jacinto Suarez,…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineața in jurul orei 10:30 pe DN1C , pe raza localitații Fundatura. Din primele informații primite de la fața locului reiese faptul ca, un tanar de 22 de ani din Satu Mare, in timp ce se deplasa pe direcția de mers Gherla spre Cluj Napoca, din cauza oboselii […]

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite intr-un accident produs la Spataresti, Suceava, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Tanara care si-a pierdut viata in ultima zi a anului in timp se intorcea de la cumparaturi se numeste Alina Tarita si avea 28 de ani. Femeia…

- Un tanar in varsta de 32 de ani s-a sinucis astazi, aruncandu-se in fata trenului in Navodari. Medicii au incercat sa faca tot posibilul sa il tina in viata, insa, din pacate, a murit din cauza ranilor grave.

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de munca petrecut miercuri la o firma de confectii metalice din Petrosani, dupa ce capul i-a fost surprins de o presa hidraulica, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara declansand o ancheta in acest caz.

- Pentru siguranta cetatenilor, de Craciun si in zilele premergatoare Sarbatorii Nasterii Domnului, politistii au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si pentru fluidizarea traficului si diminuarea riscului rutier.

- Un grav accident rutier a avut loc marți seara in jurul orei 23:00 pe DJ 109 C, pe raza localitații clujene Țaga. Din primele informații șoferuș unui autoturism marca Ford Focus in timp ce se deplasa dinspre Țaga spre Gherla, din cauza neadaptarii vitezei la condițile de drum, a pierdut controlul asupra…

- Lumea sportului a pierdut un jucator valoros chiar in Ajunul Craciunului, cand toata lumea spera la minuni. Fotbalistul echipei Boavista Porto s-a stins din viata la varsta frageda de doar 20 de ani.

- Un barbat a scapat nevatamat, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat pe traseul Chișinau-Orhei, in apropierea localitații Peresecina.In autoturism se afla doar șoferul.Potrivit Politiei, mașina ar fi derapat din cauza vitezei. Acum, barbatul riscao amenda.

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite Mediafax. Potrivit Inspectoratului de Politie…

- Tragediile se tin lant inaintea Craciunului. Un nou accident groaznic s-a produs pe soselele din Romania. Totul s-a intamplat in zona Cimpeni, (Certege), Coasta Vascului​, judetul Alba, pe un drum forestier. O masina de teren, cu patru tineri la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Un baiat de 23 de…

- In urma cu putin timp, un grav accident rutier a avut loc in judetul Arad. In localitatea Neudorf a avut loc un eveniment rutier intre un autocamion si un autoturism. In urma coliziunii, doua persoane sunt in stare de inconstieta. Intervin SMURD Arad si SMURD Barzava. Soferul autoturismului, un tanar…

- Agitatie mare pe DN 6 unde un barbat din Resita a pus pe jar politistii. Un apel la 112 a anuntat faptul ca un barbat cu un autoturism albastru a demarat in tromba fara sa plateasca, dintr-o benzinarie de pe raza localitatii Domasnea. Imediat dupa primirea apelului, politistii din Herculane au format…

- Comisia de circulatia a decis la limitatoarele de viteza sa revina in zonele periculoase. De asemenea, in anumite zone vor fi montate garduri pentru ca pietonii sa nu mai poata traversa prin loc nepermis.