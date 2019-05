Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 20 de ani a fost ridicat de jandarmii din Botosani, dupa ce a provocat, in noaptea de duminica spre luni, scandal in Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgente Mavromati, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi, Dan…

- Controlul in UPU a Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț s-a incheiat intr-o nota proasta. Inspectorii de la Direcția de Sanatate Publica Vaslui au consemnat aglomerația mare, spațiul extrem de mic din UPU, și, cel mai important, perspectiva fara șanse de remediere intr-un viitor apropiat. Primul…

- Un copil in varsta de 12 ani care cantareste doar sase kilograme a fost internat in stare grava pe Sectia de anestezie si terapie intensiva pediatrica a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ din Botosani. Minorul a ajuns la spital deshidratat, cel mai probabil din cauza malnutritiei, provocata…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost retinut de politistii din Alba Iulia si este cercetat pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. A facut scandal intr-un bar si ar fi agresat doi clienti. Potrivit IPJ Alba, marti, politistii de investigatii criminale din cadrul…

- Ieri, 6 februarie 2019, in jurul orei 20.45, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre reprezentanta unui local public din comuna Santimbru, cu privire la faptul ca un client al localului a provocat un scandal si ar fi agresat-o. Politistii deplasati la locul…