- Un tanar de 25 de ani a fost retinut dupa ce a fost prins intr-o parcare din Focsani, incercand sa vanda droguri de risc. Alte sase persoane din anturajul sau au fost duse la audieri. Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, au efectuat miercuri 15 perchezitii in municipiul Bucuresti si in sapte judete, alte 20 de descinderi avand loc pe teritoriul Italiei, intr-un dosar de fraude informatice…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat un numar de 15 perchezitii domiciliare…

- RETINUTI PENTRU TRAFIC DE DROGURI Politistii de combatere a criminalitații organizate din Vrancea, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- B.T. Vrancea, au ridicat 5 kg. de cannabis și peste 65 de g. de cocaina, in urma unei acțiuni. 2 persoane au fost reținute.…

- Compania ArcelorMittal ia in calcul sa vanda combinatul siderurgic din Galati, spre ingrijorarea miilor de muncitori romani care inca mai lucreaza la combinat. Vanzarea vine pentru a compensa preluarea Ilva, din Italia, cea mai mare otelarie din Europa, informeaza...

- Jandarmii constanteni au surprins o persoana care dorea sa vanda fara sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, 300 pachete de tigari netimbrate 6.000 tigarete .Sambata, 17 martie a.c., ora 10.00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile, a desfasurat o actiune punctuala in zona Piata…

- Un tanar, banuit ca a pus in circulatie monede false, a fost depistat ieri de politistii de combatere a criminalitatii organizate si retinut pentru 24 de ore. Ieri, 12 martie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului…

- Sambata, 10 martie 2018, politistii Serviciului Transporturi – Post Politie Transport Feroviar Alba Iulia, l-au depistat, in flagrant delict, pe un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia, imediat dupa ce a sectionat cablu de la reteaua se semnalizare si dirijare a caii ferate dintre Alba Iulia si Vintu…

- Un hot a fost prins in flagrant in timp ce fura capace de la rotile masinilor parcate intre blocuri. Scenele incredibile s-au petrecut in Pitești. Acesta venise la furat cu propria mașina. Și-a tras o gluga pe cap și o cagula pe fața, dar a avut mare ghinion. Totul s-a petrecut in cartierul Gavana din…

- Primii senzori de parcare instalati la Cluj La mai puțin de trei ani dupa ce a inaugurat prima stație publica de alimentare a mașinilor electrice din Cluj-Napoca, Liberty Technology Park Cluj și Sky Park Systems au instalat primii senzori SP Park Sensor de monitorizare a locurilor de parcare, in cadrul…

- Leo de la Strehaia a fost retinut pentru 24 de ore, luni seara, in urma audierilor intr-un dosar dosar de inselaciune, acesta fiind acuzat ca ar fi vandut o statueta presupusa a fi din aur unui roman stabilit in SUA. Si fiul manelistului este cautat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Leo de la Strehaia a fost retinut in aceasta dimineata de politistii aradeni si dus pentru interogatoriu la Politia din Mehedinti. Se pare ca "printul tiganilor" ar fi incercat sa vanda unui cetatean

- Barbatul din comuna galateana Pechea suspectat ca si-a ucis fosta iubita cu mai multe lovituri de cutit in gat a fost retinut si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Potrivit anchetatorilor, barbatul ar fi urmarit-o joi dimineata pe femeie in timp ce aceasta se ducea la lucru.…

- La data de 24 februarie 2018, in jurul orei 19.45, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza comunei Salistea, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- Gestul lui nu a fost trecut cu vederea, iar un brașovean cu simțul umorului i-a lasat un mesaj in parbriz, prins in ștergator, relateaza bizbrasov.ro. "Bine ai venit in Ardeal. Aici, la noi, se acorda gratuit lectii de parcare. Iti recomand sa te inscrii. Ai ocupat patru locuri", i-a scris…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate Olt și procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Olt cerceteaza 2 barbați din Caracal, pentru trafic de minori. Cei doi au fost reținuți și ulterior arestați preventiv. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Olt, sub ...

- Potrivit comunicatului Inspectoratul de Politie din Judetul Somogy, un barbat din Romania si-a uitat, miercuri, sotia intr-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea orasului Szeged. Sotul a condus apoi mai multe sute de kilometri, convins fiind ca partenera sa de viata se afla in masina.…

- Roman Rubanov, directorul Fondul de combatere a corupției (FBK), fondat de opozantul rus Alexei Navalnii, a fost retinut de politia rusa in noaptea de marți, 20 februarie, pe aeroportul Șeremetievo din Moscova. Dupa cum a menționat pe Twitter sustinatorul lui Navlnii, Leonid Volkov, reținerea s-a facut…

- Un barbat din Statele Unite era foarte mândru de noua lui achizitie. Charlie tocmai îsi cumparase o drona foarte performanta, ce zbura la o altitudine mare si avea o definitie foarte buna a camerei video. Imediat cum i-a venit pachetul cu firma de livrari,…

- Jandarmii au surprins doua persoane care doreau sa vanda fara sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, 190 pachete de tigari netimbrate 3.800 tigarete . Duminica, 18 februarie a.c., ora 11.00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile, a desfasurat o actiune punctuala in zona Piata…

- Patru tineri din Timisoara au fost ridicati de politisti. Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad au reusit destructurarea unei grupari infractionale specializate in trafic de droguri de risc și mare risc. Membrii gruparii, patru tineri din Timiș, urmeaza a fi prezentați…

- Un mandat european de arestare a fost pus in executare de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru infractiuni contra proprietatii, fapte comise in Italia. Schimbul de date si informatii…

- Ofiterii de investigare a fraudelor economice ai sectorului Centru din cadrul Directiei de Politie a mun.Chisinau continua masurile specializate de combatere a comertului ilicit de pește viu, in adiacentul Pietii centrale.

- Jandarmii au surprins o persoana care dorea sa vanda fara sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, 500 pachete de tigari netimbrate (10. 000 tigarete). Joi, 09 februarie a.c., ora 09.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile, a desfasurat o actiune punctuala in zona Piata Abator…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Micoiu au pus in executare un mandat european de arestare, fața de un barbat de 27 de ani, depistat pe raza comunei Galicea. In seara zilei de ieri, 6 februarie a.c., polițiștii Secției 2 Milcoiu au…

- Un fost angajat al Inspectoratului Teritorial al Muncii din Gagauzia, condamnat in țara noastra pentru acte de corupție, a fost reținut in Italia. Informația a fost confirmata de surse din cadrul INTERPOL.

- Ieri, 5 februarie 2018, in jurul orei 09.10, politistii din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, in timp ce conducea pe raza municipiului Blaj, un autoturism, avand permisul de conducere retinut. Fata de M.I., cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infractiunii…

- Un roman și-a pierdut viața in mod neașteptat intr-o parcare din Italia. Acesta era șofer de TIR și, la un moment dat, a facut un popas intr-o parcare pentru a merge la toaleta. Adi Ungur, de 43 de ani, s-a prabușit la pamant și a cedat dupa ce a suferit un infarct, medicilor…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu cei din Satu Mare si Maramures, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vrancea, au organizat, in municipiul Baia Mare, o actiune de prindere in flagrant a principalilor membri ai unei grupari…

- Cantitate record de droguri descoperita de polițiștii din Vrancea la o grupare de traficanți de stupefiante. Suspecții aduceau drogurile din afara țarii și le plasau apoi pe piața din Romania. Cei patru indivizi au fost reținuți. Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații…

- Doi barbati din judetul Dambovita sunt cercetati pentru comiterea mai multor furturi de combustibil din rezervoarele unor camioane aflate in parcari ale autostrazii A 1, zona Calnic. Acestia au fost depistati, in flagrant delict, in timp ce sustrageau motorina din rezervorul unui camion parcat. Unul…

- Daniel Pancu, un simbol al "visiniilor", a anuntat ca Academia Rapid, care nu mai are personalitate juridica si care nu ar mai putea juca barajul pentru promovarea in al treilea esalon, se va putea totusi lupta intr-o astfel de partida. "Nu stiu care e situatia, sunt juristi, eu doar va…

- Doi tineri din judetul Salaj, suspectati ca au falsificat si pus in circulatie mai multe bancnote de 100 de euro, au fost depistati de politisti, unul fiind retinut, miercuri dimineata, in urma unei actiuni a Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate. Asupra sa s-au descoperit 1.100 de…

- Doi tineri, banuiti ca au pus in circulatie monede false, au fost miercuri depistati de politistii de combatere a criminalitatii organizate. Unul dintre ei a fost retinut pentru 24 de ore. Marti, 30 ianuarie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul…

- Sorina Pintea, propunerea PSD-ALDE pentru ministerul Sanatatii, a studiat la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca in perioada 1984-1988, unde a terminat facultatea de economie. A caștigat un mandat de parlamentar, in 2016, insa a demisionat din Parlament, in februarie 2017. In 2011, fiul sau a…

- Jandarmii au surprins in Constanta doua persoane care doreau sa vanda, fara sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, 115 pachete de tigari netimbrate 2300 tigarete . Miercuri 24 ianuarie a.c., ora 10.00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile, a desfasurat o actiune punctuala in…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 1.000 pachete, in valoare de 11.700, ce urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere.

- Ofiterii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciului Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Dolj au realizat, ieri, prinderea in flagrant a unui barbat de 46 ani, cu ocazia oferirii sumei de 350 lei catre doi agenti de politie din ...

- Politistii au prins in flagrant un sighetean care incerca sa vanda ilegal artificii. In aceasta perioada oamenii legii desfasoara actiuni ample de verificare avandu-se in vedere faptul ca multi cetateni din Maramures urmeaza sa sarbatoreasca Craciunul pe rit vechi. Astfel, politistii Serviciului Arme,…