Un tânăr a fost prins la furat deşi era sub control judiciar Individul a fost „ridicat" de catre politistii Sectiei 3 Iasi care au fost sesizati de reprezentantii unui magazin. De aici, tanarul a incercat sa fure produse de ingrijire personala in valoare de 230 lei. „De asemenea, in urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca, la data de 28 martie, fata de acest tanar a fost dispusa masura controlului judiciar pentru 60 de zile, el fiind cercetat intr-o alta cauza penala, sub aspectul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

