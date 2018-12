Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani a fost condamnat la 2 luni de inchisoare cu executare la Strasbourg, in estul Frantei, pentru 'apologie facuta terorismului', dupa ce a postat mai multe mesaje in care isi arata satisfactia fata de atentatul comis marti seara la targul de Craciun din acest oras, transmite…

- Un tanar in varsta de 18 ani a fost condamnat la 2 luni de inchisoare cu executare la Strasbourg, in estul Frantei, pentru 'apologie facuta terorismului', dupa ce a postat mai multe mesaje in care isi arata satisfactia fata de atentatul comis marti seara la targul de Craciun din acest oras,…

- Contactat telefonic de Romania TV, analistul politic Bogdan Chirieac este de parere ca protestele din Paris au o singura șansa sa inceteze datorita apropierii Craciunului. Macron a declanșat o problema globala "Ziua este tanara. Ne aflam la pranz in Paris. Pana seara, lucrurile se pot…

- Șase ani de inchisoare cu executare pentru tentativa de omor calificat, a primit un tanar din județul Alba, care in luna august a anului 2017 a intrat cu mașina intenționat in trei persoane. Pe langa sentința la care a fost condamnat, magistrații Tribunalului Alba l-au obligat pe condamnat și la plata…

- Judecatoria Alba Iulia a condamnat un șofer la 4 ani de inchisoare cu executare, dupa ce in 2016 a provocat un accident rutier care a dus la moartea unui tanar de 19 ani. In același dosar o firma de asigurari trebuie sa achite familiei victimei peste 220.000 euro daune morale. Popazu Stere a fost condamnat…

- Judecatorii l-au plasat sub control judiciar pe un barbat acuzat de omor, cu toate ca acesta a fost condamnat in prima instanta la 7 ani si 6 luni de inchisoare. Agresorul si-a ucis fiul cu o singura lovitura de cutit, dupa ce tanarul i-a reprosat ca-i cheltuie aiurea banii castigati in strainatate…

- Tribunalul din Macerata, un oras din centrul Italiei unde a avut loc atacul, l-a declarat pe barbatul de 29 de ani vinovat de tentativa de masacru, agravat de motivatii rasiste, si de posesie ilegala de arma, potrivit agentiei de presa ANSA.In 3 februarie, Luca Traini si-a condus masina…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din Dumbravița, care a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, pentru tentativa la omor, a fost capturat, marți de polițiști. Oamenii legii din cadrul Postului de Poliție Dumbravița au pus in executare, marți, mandatul emis de Tribunalul Brașov, la data de 25 septembrie…