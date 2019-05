In timp ce oficialitatile o intampinau cu flori, un tanar o apostrofa. „Rușine!”, „Viorica Docila!”, „Doamna Dancila, cea mai docila!” - i-a strigat tanarul. Premierul a intrat in cladirea Primariei, iar atentia presei s-a mutat asupra dialogului dintre jandarmi si protestatar. Omul s-a legitimat, dar a fost condus la masina Jandarmeriei si, ulterior, pedepsit pentru „adresarea de injurii unei oficialitati”. Barbatul a primit o amenda de 200 de lei. Urmariți ce spune tanarul in materialul video de mai sus. Premierul Viorica Dancila si mai multi ministri, intre care Sorina Pintea, Marius Budai…