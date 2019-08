Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie seara trecuta, pe șoselele din vestul țarii. O fetița in varsta de 4 ani și-a pierdut viața intr-un accident mortal care a avut loc in localitatea Vinga, pe DN 69, intre Arad și Timișoara. Fetița a fost lasata supravegheata pe drumul național și a fost lovita din plin de un autoturism condus…

- Accident mortal, seara trecuta, in vestul țarii. Un barbat care se afla pe bicicleta a fost izbit in plin de un motociclist. Incidentul s-a petrecut in localitatea aradeana Mocrea, ieri, 24 iulie, in jurul orei 21.30. Alte doua persoane au fost grav ranite. Biciclistul in varsta de 58 de ani conducea…

- Accident mortal pe șoselele din vestul țarii, la primele ore ale dimineții. Un barbat și-a pierdut viața, iar alte doua persoane au suferit rani serioase, in urma coliziunii dintre un tir și un autoturism, pe drumul dintre Arad și Oradea. Incidentul s-a petrecut intre localitațile ZImandu Nou și Șimand,…

- Vremea o ia razna in vestul țarii. In județul Arad a fost emis un cod roșu meteorologic, fiind așteptata grindina de dimensiuni medii și posibil mari. In același timp, aversele vor depași chiar și 45-50 l/mp, fiind așteptata vijelie puternica. De altfel, locuitorii au primit un mesaj de tip RO-ALERT,…

- Ploile torențiale raman in tot vestul țarii. Un nou cod portocaliu de ploi a fost emis de meteorologi, zeci de localitați din vestul țarii fiind afectate. Aversele torențiale vor cumula 35-40 de l/mp, vor fi frecvente descarcari electrice, grindina de mici și posibil medii dimensiuni și intensificari…

- Pericolul de inundații se menține in vestul țarii. Meteorologii au emis un nou cod portocaliu de inundații pentru 24 dintre județele Romaniei, printre care se numara și cele din vestul țarii: Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Arad. Codul portocaliu a intrat in vigoare astazi, la ora 13.00, și ar urma…

- Probleme au fost in vestul țarii din cauza precipitațiilor abudente. In județul Arad, pompierii au intervenit ore intregi pentru scoaterea apei din gospodarii și de pe strazi, iar intervențiile continua și astazi. La Nadlac sunt intampinate cele mai multe probleme. Pompierii sunt nevoiți sa scoata apa…

- Este haos pe o șosea din vestul țarii, in urma unui accident rutier grav. Traficul este blocat in totalitate la intrarea in localitatea Ineu, in apropiere Hanului Moara cu Noroc, din pricina unui incident in care un bibiclist și-a pierdut viața, iar un șofer se afla in stare grava, incarcerat. Barbatul…