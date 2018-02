Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a ajuns marti la spitalul din Odorheiu Secuiesc, dupa ce a fost atacat de un urs, acesta fiind primul caz inregistrat in 2018 in Harghita, transmite Agerpres.ro. Biroul de Presa al Consiliului Judetean Harghita a informat ca tanarul, din localitatea Eliseni, se afla la 300 de metri de sat,…

- Antal Istvan Lorant, de 36 de ani, din Odorheiu Secuiesc, este membru UDMR de 18 ani si a indeplinit mai multe functii in cadrul Uniunii. Antal Istvan Lorant a ocupat pozitia a treia pe lista UDMR pentru Senat in Harghita la alegerile parlamentare din 2016, iar dupa decesul senatorului Verestoy Attila…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila, care a murit saptamana trecuta intr-un spital de la Viena, a fost inmormantat sambata, cu onoruri militare, in cimitirul reformat din Odorheiu Secuiesc, in prezenta a peste 500 de persoane. Slujba religioasa a fost oficiata la biserica reformata din centrul…

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Un tanar an varsta de 33 de ani din Alba a fost ranit intr-un accident rutier petrecut sambata, la Hunedoara. Masina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism al carui sofer nu i-a dat prioritate, in intersectie. Potrivit IPJ Hunedoara, in 27 ianuarie, in jurul orei 18.30, un tanar in varsta…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni. Din primele informatii obtinute, baiatul l-a insotit pe tatal sau la o partida de vanatoare de mistreti, la care acesta din urma era gonaci, iar un proiectil i-a ricosat in piciorul stang.…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- Un adolescent de 16 ani a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce mașina condusa de prietenul sau a intrat in stalpul unui gard. In urma cercetarilor, polițiștii au constatat ca cel de la volan nu deținea permis de conducere, pe numele sau fiind deschis un dosar penal.Accidentul s-a produs ...

- Managerul Spitalului Municipal din Odorheiu Secuiesc, Lukacs Antal, a declarat ca starea unuia dintre pacienti este foarte buna si in curand va fi externat, iar ceilalti doi mai au nevoie de tratament de specialitate. Purtatorul de cuvant al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta…

- Trei persoane sunt internate in Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc, diagnosticate cu trichineloza, iar alte cinci sunt tratate in ambulatoriu, dupa ce au mancat din carnea unui porc, infestata cu trichinella spiralis. Citeste si: Explicatii NEASTEPTATE dupa ce lucrarile comisiei speciale…

- Un tanar de 19 ani a juns la spital cu rani ușoare, dupa ce mașina in care se afla a fost implicata sambata seara intr-un accident rutier, pe bulevardul 1 Mai din Craiova. Un autoturism, marca Opel, condus de Cosmin ...

- Un tanar de 20 de ani a murit, iar altul in varsta de 24 de ani a fost ranit grav, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman.

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Un tanar de 19 ani se zbate intre viata si moarte pe un pat de spital, dupa ce un arbore doborat in padure a cazut peste el, ranindu-l grav la cap. Accidentul s-a produs in timpul diminetii de marti, intr-o padure din zona comunei Stulpicani, victima ajungand la spital in stare foarte ...

- Astazi, 15 ianuarie 2018, in jurul orei 01.00, un tanar de 20 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Doinei, in intersecția cu Calea Motilor din Alba Iulia, a pierdut controlul asupra autoturismului si a intrat in coliziune cu sensul giratoriu amplasat in intersectie. In…

- Duminica noapte, la ora 22.45, in timp ce conducea un autoturism pe DC 65 din comuna Verești, in zona pasajului CFR, un localnic de 25 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers si masina a intrat in coliziune cu parapetul metalic situat dupa sinele de cale ferata.Din accident a rezultat ...

- In jurul orei 16, pe strada Oituz din localitatea Golești, un autoturism Fiat Mareea a intrat in depașirea unei Dacia Papuc care efectua virajul la stanga pe strada Izvor. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a unui barbat de 23 ani din Papuc, din Slobozia Bradului. Acesta transporta fier…

- Potrivit acestuia, barbatul conducea o autoutilitara care a intrat intr-un autotren care circula in fata sa. In urma impactului, soferul autoutilitarei a ramas incarcerat, avand nevoie de interventia echipelor de la ISU pentru a fi scos din cabina. El a fost preluat de o ambulanta si transportat…

- UPDATE – Un barbat a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs, marti dupa-amiaza, pe drumul european E85 pe raza localitatii Traian din comuna Sabaoani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Dupa ce a lasat-o pe Unirea Dej in turul acestui sezon, antrenorul Alpar Meszaros va continua tot in Liga a III-a, potrivit cjsport.ro. „Mesi” a semnat un contract promitator cu AFC Odorheiu Secuiesc, acolo unde se va ocupa si de academia de copii si juniori a clubului. Formatia din Harghita a fost…

- Un tanar in varsta de 18 ani, din judetul Iasi, a ales sa-si puna capat vietii luni noapte. Baiatul s-a spanzurat in padure, iar din pacate medicii sositi la fata locului nu l-au mai putut salva.

- UPDATE Baiatul care s-a sinucis a fost observat de un adolescent de 16 ani care trecea prin zona. El s-a urcat intr-un copac la o inaltime de 13-14 metri si s-a spanzurat cu sireturile de la ghete. Politia a deschis un dosar penal de cercetare in acest caz. TEXT INITIAL Un grup de tineri l-ar fi observat…

- Mai multi tineri l-ar fi observat pe baiat cand incerca sa-si ia viata si au incercat sa-l convinga sa renunte. Tinerii au sunat la 112, dar pana la sosirea echipajului SMURD, baiatul s-a sinucis. Anchetatorii nu au gasit niciun bilet de adio, motivele suicidului fiind deocamdata necunoscute.…

- Un tanar, de 27 de ani, a suferit leziuni, noaptea trecuta, dupa ce autoturismul in care se afla a lovit doi cai aflați pe DN67, la Scoarța. La fața locului s-a deplasat echipa operativa din cadrul Poliției Rurale Tg-Carbunești, care a stabilit ca un tanar, de 30 de ani, din orașul Novaci,…

- TRAGEDIE pe SOSEA. TANARUL de 18 ani care a ucis un tanar de 23 de ani si a ranit grav alte doua persoane a fost ARESTAT. S-a filmat in noaptea tragediei cum mergea cu MASINA In varsta de doar 18 ani, O. Andreas din Chiesd a ucis un tanar de 23 de ani si a ranit grav alte doua persoane dupa ce s-a urcat…

- Andras Lehel, un antreprenor in varsta de 41 de ani din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, a preluat in franciza patru din cele zece magazine ale retailerului de bricolaj Ambient, aflat in reorganizare, arata datele din Buletinul Procedurilor de Insolventa. Compania APC Universal Partner,…

- Un accident teribil a avut loc, marti dimineata, in judetul Salaj. Beat la volan si fara permis de conducere, un tanar in varsta de 18 ani a omorat un om si a ranit grav alti doi. A

- Un tanar, de 29 ani, din Tismana, Gorj, a fost ranit ieri, in timp ce se afla int-un bar din localitate. Barbatul a sunat la politie si a relatat ca ar fi fost agresat de un mesean de 19 ani, ...

- Un muncitor in varsta de 40 ani, care lucra intr-o padure din zona Tusnad, a murit miercuri dupa-amiaza dupa ce a fost calcat de tractorul din care sarise pentru ca vehiculul aluneca spre o rapa, conform organelor de ancheta, conform Agerpres. Potrivit sefului Inspectoratului Teritorial de Munca…

- Un accident de circulație a avut loc duminica dimineața, 10 decembrie a.c., la ora 10.21, pe Drumul Județean 108B, intre localitațile Șimleu Silvaniei și Ilișua. Un tanar de 21 de ani conducea autoturismul pe drumul menționat și din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la condițiile de drum-carosabilul…

- Un grav accident s-a petrecut in Harghita, la Joseni, patru adolescenți au fost grav raniți, iar un altul a murit. Mașina in care se aflau era condusa cu o viteya foarte mare, iar pe sosea era polei. Tinerii s-au izbit de temelia din beton a unui gard.

- Accident in Constanta. Un accident mortal a fost inregistrat vineri seara in Constanța, in zona CET. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a intrat intr-un stalp. In urma impactului, un pasager de pe bancheta din spate a fost aruncat din mașina și a decedat.…

- Un tanar a murit și patru adolescenți au fost grav raniți in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de temelia de beton a unui gard, pe fondul vitezei excesive neadaptate la drumul acoperit cu polei. Purtatorul de cuvânt al IPJ Harghita, Gheorghe…

- Miercuri, 29 noiembrie 2017, in jurul orei 13.00, polițiștii din Blaj au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe strada Crangului din comuna Jidvei. Un tanar de 21 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si l-a…

- Un apel la 112 a anunțat duminica seara in jurul orei 18:50 faptul ca un accident rutier s-a produs pe DN1C pe raza localitații clujene Jucu. Potrivit primelor informații conducatorul unui motociclu, un tanar de 17 ani din Florești, in timp ce se deplasa pe direcția de mers Gherla spre Cluj Napoca,…

- Joi seara in județul Mehedinți a fost anunțata dispariția unui tanar de 21 de ani. Un tanar de 21 de ani s-a ratacit intr-o padure de la marginea unei comune. acesta plecase dupa niște capre pierdute in Parcul National Domogled și nu s-a mai intors. Pompierii si jandarmii din judet…

- Un tanar de 21 de ani s-a ratacit, azi noapte in zona localitatii Prejna, comuna Izverna, judetul Mehedinti, in timp ce se intorcea spre casa pe un drum forestier. Lucratori din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti si jandarmi ...

- Un tanar din Salva a ajuns la spitalul din Bistrița. Acesta facea lucrari de reparații la acoperiș și, cel mai probabil din cauza umezelii, a alunecat și a cazut de la aproximativ trei metri.