- Momente tulburatoare intr-un parc din Italia, acolo unde un tamplar roman și-a luat viața și a lasat in urma un bilet de adio de-a dreptul cutremurator. Barbatul a fost gasit spanzurat, dupa ce soția l-a cautat toata noaptea.

- Ioana, fiica cea mare a criminalului de la Brașov, care a murit la doar 18 ani dupa ce tatal ei a injunghiat-o in timp ce dormea, a lasat un mesaj incredibil pe Facebook, cu puțin timp inainte de oribilul eveniment.

- Un om de afaceri din Kemerovo, Igor Vostrikov, și-a pierdut cei trei copii, soția și sora in focul de la centrul comercial Winter Cherry, duminica, 25 martie: Anna, de șapte ani, Artem de 5 ani și romana de 2 ani, soția Elena și sora Alena, a spus ca oamenii care erau in cinematograf au fost incuiați…

- Zlatan Ibrahimovic a acordat deja primul sau interviu pentru presa din Statele Unite dupa ce a anuntat ca va evolua pentru Los Angeles Galaxy si a anuntat ca este gata sa se bata pentru trofee cu noua sa echipa. Atacantul suedez, in varsta de 36 de ani a parasit deja Manchester, dupa ce…

- Fiul cel mare al președintelui american este in plin proces de divorț. Soția sa, Vanessa, a intentat actele de divorț dupa 12 ani de casnicie, motivand ca au decis sa mearga pe drumuri separate in viața, dar ca vor face din cei cinci copii prioritatea lor. Acum s-a aflat care ar putea fi cauzele care…

- "Acum toti isi vor aminti de tine, cat de bun erai, ce talent urias, bla bla bla... Pai da, ca nu si-a mai gasit loc in niciun radio, nicaieri nu a mai fost loc pentru el. Da, m-a socat vestea si nu mai vreau sa vorbiti despre profesionisti la trecut, lume care nu-ti pasa decat de cifre si bani.…

- Soția lui Mihai Petre, insarcinata pentru a doua oara. Elvira a postat pe contul de socializare, o imagine in care isi expune mandra burtica de gravida. Alaturi de imagine, aceasta a scris si un mesaj emotionant. Mihai Petre, in varsta de 38 de ani, si sotia sa Elwira Petre, in varsta de 36 de ani, se…

- Pilotul acuzat de Rusia de prabușirea zborului MH17, gasit mort in propria casa. Pilotul ucrainian invinuit de Moscova pentru provocarea prabușirii zborului Malaysia Airlines MH17 a fost gasit mort in casa lui, arata Daily Mail . Capitanul Vladislav Voloshin a susținut intotdeauna ca este victima unui…

- Un roman de 43 de ani a fost reținut de polițiștii din Roma dupa ce a dat dovada de un comportament ingrozitor fața de familia lui. Barbatul și-a sechestrat soția și fiul de 13 ani și i-a batut fara mila, in timp ce se afla sub influența alcoolului. Se pare ca barbatul iși facuse un…

- O femeie a facut o fotografie in timp ce se afla in cabina de proba a unui magazin, incercand sa-și aleaga o rochie de seara, scrie libertatea.ro. Syd a vrut sa-i trimita imaginea iubitului ei, dar a greșit numarul, trimițand mesajul unui necunoscut. Citeste si WhatsApp face schimbari. Decizia…

- Cantareata de muzica populara Cristina Fulgusin Mateias a incetat din viata luni noapte. Vestea i-a ingrozit pe cei care au cunoscut-o, mai ales ca artista nu avea probleme de sanatate grave.

- Sotia romanului ucis la Venetia de un conational spune ca ucigasul merita sa plateasca cu viata pentru crima comisa. Gheorghe Șuța a fost ucis vineri de un alt roman, Georgian Bejenaru, o ruda prin alianța. “M-a lasat pe mine fara sot, pe fiul meu fara tata. Merita sa plateasca cu viata”, a spus sotia…

- Ii lega o relatie de aproape 10 ani, cand totul s-a curmat brusc. Uite cine i-a frant inima celebrului artist. John Legend si sotia sa, Chrissy Teigen, sunt profund indurerati dupa neasteptata despartire de Puddy, prea iubitul lor caine din rasa bulldog. Prietenul lor necuvantator a murit subit, chiar…

- Florin Nicolae Perju, elev in clasa a XII-a, este cautat de parinti si autoritati dupa ce marți, cand s-a intors de la scoala, baiatul si-a lasat ghiozdanul in fata portii si un bilet in care scria ca ii pare rau de niste note slabe luate recent. Imediat, familia a anuntat politia. Persoanele…

- Florentina Cristina Stoian este femeia care s-a aruncat de la etajul 9 al unui bloc din Craiovita Noua. Soacra acesteia i-a transmis ultimele cuvinte indurerate, facand referire la cei doi copii ai acesteia, care acum au ramas fara mama.

- Davide Astori iși prelungise ieri contractul cu Fiorentina! Mesajul cutremurator al lui Buffon! Davide Astori a incetat din viața dupa ce a suferit un infarct in somn , noaptea trecuta. El a fost gasit fara suflare de colegii lui, care erau obșnuiți ca Astori sa coboare primul la masa. „Corriere Fiorentino”…

- Florin Pancovici (40 de ani), fost fotbalist la Petrolul Ploiesti, Ceahlaul Piatra Neamt si Gaz Metan Medias, traverseaza cea mai neagra perioada din viata sa. Fiul sau adoptiv, Sebastian, si-a pus capat zilelor, la doar 16 ani. Aflat in depresie, dupa ce cu un an in urma iubita lui a murit, pustiul…

- Un microbuz cautat de autoritatile din Italia a fost descoperit de echipa de control din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in noaptea de luni spre marti. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie Poroch-Seritan, luni ...

- Cați angajați, cați șomeri și ce salarii are Clujul. Statistica la final de 2017 Direcția Județeana de Statistica a publicat datele oficiale legate de numarul angajaților din județul Cluj si salariile acestora, cifre valabile pentru luna decembrie 2017. Efectivul salariatilor din judetul Cluj,…

- Jumatate de țara se afla sub cod portocaliu, iar cealalta jumatate sub cod galben. In mai multe județe din țara, autoritațile au decis sa inchida școlile, urmand ca elevii sa recupereze orele pierdute. Un adolescent din Gorj a incercat sa convinga autoritațile locale sa urmeze același mode și sa inchida…

- Tanara actrita Mary Elizabeth Winstead a pus capat relatiei sale cu celebrul actor Ewan McGregor, satula sa fie tinta insultelor si a criticilor dupa ce a inceput o relatie cand acesta era casatorit, relateaza online ziarul spaniol ABC.Putin a durat fericirea pentru Ewan McGregor, noteaza…

- Sotia lui Florin este acum in stare de soc. Nu concepe viata fara sotul ei, iar pe Facebook a postat un mesaj cutremurator, in care ii promite lui Florin ca va merge la el. "Unde ai plecat soțul meu iubit, cui m-ai lasat? Pentru cine mai traiesc eu acum? Iți promit ca o sa vin langa tine,…

- Un roman și-a uitat soția intr-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea orașului Szeged. Barbatul a condus apoi sute de kilometri, in timp ce femeia se afla in parcare, fara telefon, fara bani și fara niciun document asupra ei, relateaza Hirado.hu. Romanii mergeau cu mașina…

- Magda Vasiliu si sotul ei Cosmin Stoian, cel care practic l-a adoptat pe micutul Vlad, isi trateaza fiul in Italia, unde medicii dispun de tratamente moderne pentru cancer. Cei trei se afla de luni bune la Roma si mai vin in Romania doar daca mai au nevoie de documente medicale. Sambata, sotul…

- Politistii din Buzau, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Italia, pentru trafic de persoane si sclavie.La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un barbat, de 41 de ani,…

- Vanturile puternice si ploile torentiale au lovit Malta, inundand drumurile, dupa luni in care nivelul precipitatiilor a fost cu mult sub medie. Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta.

- Familia Gheorghe din Lugoj si-a pierdut fiul in urma cu 19 ani, cand Laurentiu a plecat in Turcia. Si-a sunat parintii din Istanbul, le-a spus ca este bine, dupa care a inchis brusc telefonul. Acela a fost ultimul semn de viata pe care l-a dat. De atunci nimeni nu mai stie nimic despre el. Disperati,…

- Bogdan Gavrila, tanarul care a incetat din viata la doar 34 de ani, a fost secretar general al Clubului Romania si fondatorul Vinul.ro. Anuntul ca Bogdan a parasit aceasta lume a strans sute de reactii si mesaje de durere din partea familiei si a apropiatilor. Bogdan Gavrila a lucrat in Intact Interactive…

- Doi batrani din Lugoj au lansat o campanie emotionanta pe pagina de socializare Facebook prin care cer ajutorul cetatenilor pentru a-si gasi fiul disparut de acasa in urma cu 19 ani. Cei doi pensionari au postat o fotografie cu ei tinand in mana un portret al fiului disparut, Gheorghe Vasile Laurentiu,…

- VIDEO | Super Bowl 2018: Justin Timberlake i-a adus un omagiu lui Prince Cantaretul american Justin Timberlake i-a adus un omagiu lui Prince duminica, in timpul recitalului din pauza celei de-a 52-a gale Super Bowl, finala campionatului Ligii de fotbal american nationale, care a avut loc in Minneapolis,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca Audi model A6, in valoare de aproximativ 34.000 euro, cautat pentru confiscare de autoritatile suedeze. In data de 04.02.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a efectua…

- Interpol a alcatuit o lista a militantilor Stat Islamic care ar fi ajuns in Italia si a trimis-o la sfarsitul anului 2017 Ministerului de Interne de la Roma. Autoritatile italiene au alertat agentiile antiterorism din numeroase alte tari europene. Suspectii sunt cetateni tunisieni, unii fiind inregistrati…

- Consiliul Județean Brașov, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad și colecționarul ing. Cristian Dumitru, București, va invita vineri, 2 februarie 2018, ora 12:00, la sediul din Piața Sfatului nr. 25, la deschiderea expoziției „TRENCH ART ‒ ARTA TRANȘEELOR”. In anul in care…

- Monica Niculescu si-a revenit dupa o accidentare suferita in startul sezonului, obtinand miercuri calificarea in sferturile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Monica Niculescu (99 WTA) a invins o jucatoare mai bine clasata cu 42 de locuri…

- O fetita de doar 11 ani si-a pus capat zilelor, dar inainte de a recurge la gestul capital i-a trimis un mesaj sfasietor mamei sale. In acesta isi cere iertare ca pleaca pe lumea cealalta si ii spune, pentru ultima data, ca o iubeste.A

- Momente dureroase pentru Gheorghe Turda. Artistul a organizat zilele acestea, parastasul de 9 ani al soției sale, care a murit dupa o lunga perioada in care a luptat cu o boala crunta. Interpretul a facut marturisiri emoționante in cadrul emisiunii de la Antena Stars. „Am facut parastasul de 9 ani al…

- Cel putin doi oameni au fost murit si 10 au fost raniti grav, dupa ce un tren a deraiat in afara orasului Milano, din Italia. Totodata, peste 100 de oameni au fost trimisi la spital cu rani minore.Accidentul s a petrecut in jurul orei 7 dimineata ora locala .Autoritatile au pornit o investigatie pentru…

- Glenn Murray, de la Brighton, a fost arestat marți pentru frauda fiscala. Atacantul de 34 ani nu a mers singur la secție. Autoritațile au reținut-o și pe soția lui, scriu jurnaliștii de la The Telegraph. Cei doi sunt suspectați ca au inșelat statul cu 1,1 milioane de lire sterline, suma pentru care…

- Italia intra in lupta contra micro-particulelor din plastic, care se gasesc in unele cosmetice. Autoritatile au dat o lege care interzice comercializarea acestor produse din ianuarie 2020. Statele Unite si Marea Britanie au luat la rindul lor masuri similare, convinse de dovezile care arata ca bucatile…

- Un moldovean de 39 de ani, care s-a stabilit cu traiul in Italia, s-a stropit cu motorina si si-a dat foc. Totul s-a intimplat in urma unei certe cu sotia. Cazul s-a produs duminica, in comuna Albignasego, Provincia Padova. Potrivit presei italiene, moldoveanul s-a dus in garaj de unde a luat un recipient…

- Un varstnic din Șimleu Silvaniei a ales, in dupa-amiaza zilei de sambata, 13 ianuarie, sa incheie socotelile cu viața. Nimeni nu știe ce anume l-a determinat pe barbatul ajuns la venerabila varsta de 95 de ani, sa iși puna ștreangul de gat. Povara batraneții, poate și singuratatea sau alte motive numai…

- O romanca in varsta de 35 de ani a fost ucisa in Italia, pe trecerea de pietoni. Femeia avea doi copii si a plecat in Italia pentru a castiga bani sa le ofere copiilor ei un viitor mai bun. Aceasta era originara din judetul Iasi si era mama unei fetite de 7 ani si a unui un baietel de 11 ani pe care,…

- Un barbat din județul Suceava a vrut sa-și instaleze in casa amanta spunandu-i soției ca este ”o verișoara”. De aici a inceput un scandal uriaș care a implicat intervenția poliției și acuzații grave. Duminica, barbatul de 50 de ani, din comuna Siminicea, a ajuns acasa beat și de mana cu ”verișoara”. Sotia…

- Elena inca sufera cumplit dupa ce si-a pierdut sotul, chiar daca au trecut aproape doi ani de tragicul eveniment. Amintindu-si de ultimul revelion petrecut impreuna, Elena a inceput sa posteze, in ultimele doua saptamani, mai multe mesaje si imagini cu Fane, in care femeia explica faptul ca el reprezenta…

- Tanarul scriitor din Turceni, Cosmin Dumitru Miute, a murit la varsta de doar 32 de ani, rapus de o crunta boala. Uluitor este mesajul care a aparut pe pagina lui de pe reteaua de socializare.

- Prezentatorul de televiziune a scris pe Facebook, in urma cu scurt timp, ca se simte onorat ca un gigant mondial cum este Netflix a postat, pe Facebook, un mesaj despre ”Revelionul cu Dan Negru”. Netflix este urmarit la nivel mondial de aproape 42 de milioane de oameni. Mesajul a fost postat…

- Sergiu Curca, un tanar de 22 de ani, care avea o cariera promitatoare in muzica, a decis sa-si incheie socotelile cu aceasta lume chiar in prima zi a anului si a lasat in urma o durere in sufletul celor dragi.